Η ΑΕΚ που τους… τρελαίνει με το «Ευ αγωνίζεσθαι» του Ηλιόπουλου

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου βλέπει πως η ΑΕΚ τους… τρελαίνει επειδή είναι πρώτη και με τον τρόπο του Μάριου Ηλιόπουλου και του Μάρκο Νίκολιτς

Δεν ξέρω που θα βγάλει αυτή η χρονιά για την ΑΕΚ. Κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για όσα θα συμβούν στο δεύτερο μισό της σεζόν, όταν και θα κριθούν τα πάντα σε πρωτάθλημα, κύπελλο και ευρωπαϊκό. Αλλά μόνο και μόνο που στο φινάλε του 2025, ο κόσμος της ΑΕΚ μπορεί να ονειρεύεται και να φωνάζει με πάθος για την κατάκτηση και των τριών στόχων, συνιστά μια τεράστια υπέρβαση. Ορθά ο Νίκολιτς ζητά χαμηλούς τόνους και ξέρει πως στο τέλος θα κριθεί η επιτυχία, αλλά οι βάσεις πάνω στις οποίες κινείται η ΑΕΚ είναι μαθηματικά βέβαιο, πως αργά ή γρήγορα θα οδηγήσουν σε τίτλους και διακρίσεις.

Ξέρετε, αυτό είναι και το μεγάλο κέρδος της ΑΕΚ σε αυτήν την επίπονη διαδικασία των έξι μηνών που τρέχει από τον εφιάλτη της περυσινής σεζόν ως το θαύμα που συντελείται από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου. Πως ό,τι κάνει η ΑΕΚ, αντανακλά την προσωπικότητα των ηγετών της. Η ομάδα προχωρά εκτός γηπέδων με βάση τον τρόπο που ξέρει να παίζει μπάλα ο Ηλιόπουλος. Το Ευ αγωνίζεσθαι, που κάποιοι έσπευσαν να ειρωνευτούν και να λοιδορήσουν, αλλά στην πορεία έχουν αναγκαστεί να καταπιούν την γλώσσα τους.

Η ατάκα του Νίκολιτς

Αγωνιστικά, η πρόταση της ΑΕΚ που αλλάζει ξανά το ποδοσφαιρικό σκηνικό, στηρίζεται σε εκείνα τα περίφημα λόγια που είπε με τα τσαμπουκαλεμένα σερβοαγγλικά του ο Νίκολιτς, λίγα λεπτά πριν τον κομβικό επαναληπτικό με την Αντερλεχτ για την είσοδο σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Fight, believe and never give up. Και όντως, ο Σέρβος παρουσιάζει μια ομάδα «μαχητών», που πιστεύει στον στόχο της ως το τελευταίο δευτερόλεπτο και δεν το βάζει κάτω ποτέ, όποιες και εάν είναι οι συνθήκες που διαμορφώνονται σε κάθε παιχνίδι. Είναι απίθανο όλο αυτό που συμβαίνει, αν το αναλογιστεί κάποιος. Είναι μια ομάδα που βρήκε βασικές αρχές του ποδοσφαίρου και βαδίζει με βάση αυτές.

Είναι μια ομάδα που εμφανίζει κάτι νέο, εντελώς διαφορετικό σε σχέση με όσα είδαμε τον προηγούμενο διάστημα. Είναι μια ομάδα που κάνει τη μία ανατροπή μετά την άλλη. Είναι μια ομάδα που πείθει ολοένα και περισσότερο με την εικόνα της, πως μπορεί να φτάσει πολύ μακριά. Το που, είναι μια συνάρτηση πολλών παραγόντων, που έτσι κι αλλιώς διαμορφώνουν πολλά.

Τα ακυρωμένα γκολ και η παρέμβαση Ηλιόπουλου

Είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό αυτό που πέτυχε η ΑΕΚ στο φινάλε του 2025, αν συνυπολογίσει κάποιος πως της ακυρώνονται σταθερά γκολ ανά παιχνίδι. Μόλις στην τελευταία αγωνιστική με τον ΟΦΗ, η ΑΕΚ είδε να μην μετρά το γκολ του Γιόβιτς για μια σύγκρουση του Μαρίν με τον Λίλο και ένα άλλο γκολ του Σέρβου επειδή ήταν οφσάιντ το αυτί του. Θα δούμε πολλά. Εδώ είδαμε να ζητούν να ακυρωθούν και τα πέντε γκολ που σημείωσε. Γιατί όχι; Ετσι έμαθαν, έτσι τα δουλεύουν ακόμα.

Κάπου εκεί έρχεται η νέα παρέμβαση του Ηλιόπουλου. Σε συνέχεια των όσων φάνηκαν ως πρώτο δείγμα αντίδρασης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΟ, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ έρχεται να στείλει μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. «Περισσότερο από ποτέ η κοινωνία μας έχει ανάγκη από καθαρότητα και Ευ Αγωνίζεσθαι... Την ίδια ανάγκη έχει και το ποδόσφαιρο. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας… Η Super League είναι συνεταιρισμός και γι’ αυτό πρέπει να λειτουργεί προς όφελος όλων των ομάδων και όχι των «ολίγων εκλεκτών», γιατί μόνο μέσω ανταγωνιστικότητας μπορεί να προοδεύσει το Ελληνικό Ποδόσφαιρο».

Οι φάσεις της εξέλιξης

Είναι αναμφίβολα μια ηγετική κίνηση. Την ώρα που είναι στα καλύτερα κατά την περίοδο της παραγοντικής παρουσίας στην ΑΕΚ, δεν επιδιώκει να κάνει επίδειξη δύναμης και να περάσει μηνύματα ισχύος. Αντίθετα, επιζητά με πάθος την ισονομία, την δυνατότητα που έχουν όλοι να διεκδικήσουν το δικό τους όνειρο και βέβαια, το περίφημο ευ αγωνίζεσθαι. Ξέρω πως αυτό ακούγεται περίεργο σε κάποιους. Αλλά να ξέρετε, πως η πορεία του Ηλιόπουλου στον επιχειρηματικό χώρο, αλλά και την αθλητική δράση, δείχνουν πως όσοι δεν πίστεψαν, το κατάλαβαν με τον δύσκολο τρόπο.

Ολο αυτό, προκαλεί περίεργα συναισθήματα στο γύρω γύρω. Δεν μπορούν εύκολα να συνειδητοποιήσουν, πως η ΑΕΚ που θα ήθελαν να βάλουν στα σχοινιά, είναι πρώτη, έχει πετύχει όλους τους στόχους της, έχει ξεπεράσει όλα τα εμπόδια που βρήκε στον δρόμο της ή επιχείρησαν να τις βάλουν. Κάθε τι νέο, κάθε τι που είναι διαφορετικό απ’ αυτό που έχει συνηθίσει το σύστημα, περνά διάφορές φάσεις: λοιδορείται, απαξιώνεται, τρομάζει, γίνεται αποδεκτό. Περιμένετε και θα δείτε όλες τις φάσεις να εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια σας.