Σαραγόσα: «Εμείς αποφασίζουμε αν θα πέσουμε»

Ο προπονητής του Πανσερραϊκού, Ζεράρ Σαραγόσα μίλησε μετά την ήττα από τον Λεβαδειακό (0-2) και επισήμανε πως από τους ίδιους εξαρτάται αν θα πέσουν, τονίζοντας πως θα κάνουν τα πάντα για να μην συμβεί αυτό

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

«Υπάρχουν πολλά πράγματα να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Έχουμε ακούσει τις τελευταίες πέντε αγωνιστικές που βρίσκομαι στην ομάδα από τους δημοσιογράφους ότι αξίζαμε κάτι καλύτερο από τα παιχνίδια. Είναι το δεύτερο παιχνίδι που παίζουμε με 10 παίκτες όπως με την Κηφισιά. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να παίξουμε και με παίκτη λιγότερο. Έχουν αποφασίσει ότι ο Πανσερραϊκός είναι ομάδα της Super League 2, αλλά εμείς αποφασίζουμε αν θα πέσουμε και θα κάνουμε τα πάντα για να μην συμβεί αυτό. Έχουμε 64 βαθμούς να διεκδικήσουμε ακόμα».