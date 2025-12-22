Βαθμολογία Super League: Ασταμάτητος ο Λεβαδειακός, στο -6 από την τετράδα ο Παναθηναϊκός

Η ομάδα της Βοιωτίας πέρασε νικηφόρα και από τις Σέρρες (0-2) και βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τετράδα και στην ζώνη των πλέι-οφ για την ανάδειξη του πρωταθλητή.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 15η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. ΑΕΚ 15 37 26-11 2. Ολυμπιακός 15 36 31-8 3. ΠΑΟΚ 15 35 31-12 4. Λεβαδειακός 15 28 36-17 5. Βόλος ΝΠΣ 15 25 18-18 6. Παναθηναϊκός 14 22 21-17 7. Άρης 15 20 13-16 8. Κηφισιά 15 18 22-23 9. Παναιτωλικός 15 15 14-24 10. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 15 13 15-19 11. Ατρόμητος 15 13 14-20 12. ΟΦΗ 14 12 15-27 13. ΑΕΛ Novibet 15 9 13-27 14. Πανσερραϊκός 15 5 7-37

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16η)

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

17:00: Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet

19:30: Ατρόμητος - Ολυμπιακός

19:30: Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

16:00: Λεβαδειακός - Βόλος ΝΠΣ

17:30: ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ

19:30: Άρης - ΑΕΚ

21:00: Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός