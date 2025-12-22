«Εξετάζει Ντραγκόφσκι η Λοτζ, θετικός ο παίκτης»

Πολωνικό δημοσίευμα επισημαίνει πως η Βίντζεφ Λοτζ εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης του Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι, ενώ ο παίκτης είναι θετικός σε αυτή την προοπτική.

Ο διεθνής Πολωνός γκολκίπερ έχει χάσει πλέον την εμπιστοσύνη του προπονητή του και ο κύκλος του στον Παναθηναϊκό φαίνεται πως έχει κλείσει, με αποτέλεσμα είτε τον Ιανουάριο, είτε το καλοκαίρι να αποτελεί παρελθόν από τον σύλλογο.

Το «meczyki.pl» λοιπόν θέλει την Βίντζεφ Λοτζ να εξετάζει την περίπτωση του «πράσινου» τερματοφύλακα, με το σχετικό δημοσίευμα να αναφέρει πως η ομάδα θέλει να αποκτήσει Πολωνούς παίκτες και μάλιστα υπήρξε και συνάντηση των ανθρώπων του συλλόγου για την συγκεκριμένη μεταγραφή.

Φυσικά τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο, αφού η Λοτζ φέρεται να παρακολουθεί με ενδιαφέρον και άλλες περιπτώσεις για την θέση κάτω από τα δοκάρια, την στιγμή που ο Ντραγκόφσκι είναι -σύμφωνα με τους Πολωνούς- απόλυτα θετικός στην υλοποίηση αυτής της μετακίνησης.