Πλήγμα με Πιρόλα στον Ολυμπιακό - Εκτός για τρεις εβδομάδες ο Ιταλός στόπερ!

Ο Λορέντσο Πιρόλα αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού από το ματς με την Κηφισιά και θα απουσιάσει για περίπου τρεις εβδομάδες από την ενεργό δράση.

Ο Ιταλός αμυντικός του Ολυμπιακού έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 60ο λεπτό του αγώνα με την ομάδα του Λέτο, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και στη θέση του πέρασε ο Μπιανκόν. Ο Λορέντσο Πιρόλα μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθει έγινε γνωστό ότι έχει υποστεί τεντόντια κάκωση στο πέλμα και θα μείνει εκτός δράσης για τρεις εβδομάδες.

Ο Πιρόλα θα απουσιάσει σίγουρα από τον τελικό του Super Cup με τον ΟΦΗ, ενώ θα χάσει το ματς με τον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα στο Περιστέρι, αλλά και το παιχνίδι στο Κύπελλο με πιθανότερο αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Εφόσον όλα πάνε καλά θα επιστρέψει με τον Αστέρα Aktor στις 17 Ιανουαρίου, με την διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εορτών να βοηθάει σημαντικά στην περίοδο της αποθεραπείας του.