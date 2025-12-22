Με γοργούς ρυθμούς εξαντλούνται τα εισιτήρια ενόψει του μεγάλου τελικού του Σούπερ Καπ από τους φίλους του Ολυμπιακού. Ο τελικός κόντρα στον ΟΦΗ θα λάβει χώρα στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου στις 3 Γενάρη και ήδη αρκετοί φίλοι των Πειραιωτών έχουν εξασφαλίσει την θέση τους στο γήπεδο. Συγκεκριμένα, περισσότερα από 2.000 εισιτήρια έκαναν... φτερά από τα συνολικά 8.380 που πήρε η ομάδα του Πειραιά. Τις επόμενες ημέρες η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς πλησιάζουμε στην ημερομηνία του μεγάλου τελικού.
Ολυμπιακός: Έφυγαν 2.000 εισιτήρια ενόψει Σούπερ Καπ