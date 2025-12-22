Ολυμπιακός: Έφυγαν 2.000 εισιτήρια ενόψει Σούπερ Καπ

Περισσότερα από 2.000 εισιτήρια έχουν γίνει... καπνός από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για τον τελικό του Super Cup με τον ΟΦΗ.

Με γοργούς ρυθμούς εξαντλούνται τα εισιτήρια ενόψει του μεγάλου τελικού του Σούπερ Καπ από τους φίλους του Ολυμπιακού. Ο τελικός κόντρα στον ΟΦΗ θα λάβει χώρα στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου στις 3 Γενάρη και ήδη αρκετοί φίλοι των Πειραιωτών έχουν εξασφαλίσει την θέση τους στο γήπεδο. Συγκεκριμένα, περισσότερα από 2.000 εισιτήρια έκαναν... φτερά από τα συνολικά 8.380 που πήρε η ομάδα του Πειραιά. Τις επόμενες ημέρες η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς πλησιάζουμε στην ημερομηνία του μεγάλου τελικού.