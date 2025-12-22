Ρήξη πρόσθιου χιαστού ο Μιναμίνο, εξαιρετικά αμφίβολος ενόψει Μουντιάλ για την Ιαπωνία

Ο Ιάπωνας διεθνής επιθετικός μέσος της Μονακό, Τακούμι Μιναμίνο, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό του γόνατο, όπως ανακοίνωσε (22/12) η ομάδα του «Πριγκιπάτου», και κινδυνεύει να χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο ξεκινά σε λιγότερο από έξι μήνες.

Ο Μιναμίνο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα Κυπέλλου για τη φάση των «64» του Κυπέλλου Γαλλίας, σε μια εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί της Οσέρ, μετά από σύγκρουση με τον Φρέντερικ Όπεγκαρντ. Αποχώρησε με φορείο στο 36ο λεπτό και αντικαταστάθηκε από τον Μαμαντού Κουλιμπαλί.

Ο Μιναμίνο, ο οποίος έχει κάνει 21 εμφανίσεις με τη Μονακό αυτή τη σεζόν (σημειώνοντας τέσσερα γκολ), είναι βασικός παίκτης για τους «Μπλε Σαμουράι» και έχει 73 συμμετοχές (26 γκολ).

Η Ιαπωνία βρίσκεται στον 6ο όμιλο με την Ολλανδία, την Τυνησία και μια ομάδα που θα προκύψει από τα ευρωπαϊκά playoffs που θα καθοριστεί μεταξύ Πολωνίας, Σουηδίας, Ουκρανίας ή Αλβανίας.