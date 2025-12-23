Δεν ξέρει τι θα πει αστοχία από τα 11 μέτρα ο Γιόκερες

Ο Σουηδός παίκτης της Άρσεναλ έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με την ευστοχία στις εκτελέσεις πέναλτι.

Ο Βίκτορ Γιόκερες από όταν βρέθηκε στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχει κάνει την Ευρώπη να ασχολείται μαζί του συνεχώς και δεν άργησε να κάνει το μεγάλο βήμα.

Η Άρσεναλ κινήθηκε πιο γρήγορα από όλους όσοι είδαν το ένστικτο του στο σκοράρισμα και απέσπασε την υπογραφή του.

Μέχρι στιγμής οι Κανονιέρηδες δεν έχουν μετανιώσει ούτε δευτερόλεπτο αυτή την μεταγραφή, αφού ο Σουηδός κρατάει την επαφή του με τα δίχτυα.

Κάποιες φορές το κάνει και από εκτελέσεις πέναλτι που όπως φαίνεται είναι το φόρτε του, αφού από όταν υπέγραψε στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας το 2024, μετράει 19 στις 19 εύστοχες εκτελέσεις από τα 12 βήματα.