Επικός Μπαπέ: Μπήκε σε λίστα με επιτεύγματα του 21ου αιώνα στο ποδόσφαιρο

Ο Γάλλος στράικερ μέσα στο 2025 τα έκανε όλα όσο καλύτερα μπορούσε και αυτό τον έβαλε σε μια άκρως κολακευτική λίστα.

Ο Κιλιάν Μπαπέ έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στον 21ο αιώνα που καταφέρνει να σημειώσει πάνω από 63 γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος.

Ο Γάλλος στράικερ, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και δείχνει πως έχει ακόμη δρόμο για να καταφέρει πολλά περισσότερα.

Ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε σε μια άκρως κολακευτική λίστα, αφού το όνομα του είναι δίπλα σε αυτά των Μέσι Κριστιάνο Ρονάλντο και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Λίγο έλειψε να βρεθεί σε αυτή την λίστα και ο Χάρι Κέιν, που σε όλο το 2025 έφτασε τα 60 γκολ.