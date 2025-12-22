Το Μίλαν-Κόμο δεν θα διεξαχθεί τελικά στην Αυστραλία

Ο αγώνας Μίλαν-Κόμο που αρχικά ήταν προγραμματισμένος για τις 8/2/26 δεν θα διεξαχθεί στο Περθ της Αυστραλίας.

Οι μακρές διαπραγματεύσεις των τελευταίων εβδομάδων, οι οποίες πλησίασαν στην ολοκλήρωσή τους, απέτυχαν, όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport».

Η ιταλική Lega , η Μίλαν και η Κόμο είχαν συμφωνήσει σε ορισμένους απαιτητικούς όρους, όπως η επιλογή του διαιτητή, ο οποίος θα επιλεγόταν μεταξύ των διαιτητών της ασιατικής ομοσπονδίας.



«Τα σχέδια για τη διοργάνωση του πρώτου επίσημου αγώνα ευρωπαϊκού πρωταθλήματος εκτός Αυστραλίας στο Περθ ακυρώθηκαν. μετά από αμοιβαία συμφωνία μεταξύ της Lega Calcio Serie A και της κυβέρνησης της Δυτικής Αυστραλίας. Και τα δύο μέρη έλαβαν αυτήν την απόφαση λόγω αναπόφευκτων οικονομικών κινδύνων, επαχθών όρων έγκρισης και επιπλοκών της τελευταίας στιγμής πέρα ​​από τον έλεγχό τους. Ο προτεινόμενος αγώνας θα ήταν η πρώτη φορά που ένας αγώνας Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υψηλού επιπέδου, που θα σκόραρε πόντους, θα παιζόταν εκτός Αυστραλίας, αντιπροσωπεύοντας μια μοναδική ευκαιρία για τη Δυτική Αυστραλία να γράψει ιστορία στο διεθνές ποδόσφαιρο», αναφέρει η κοινή δήλωση που εξέδωσαν η Serie A και η κυβέρνηση της Δυτικής Αυστραλίας.