Καζουγιόσι Μιούρα: Σε ηλικία 58 ετών υπέγραψε νέο επαγγελματικό συμβόλαιο

Ο 58χρονος Καζουγιόσι Μιούρα υπέγραψε στη Fukushima United και θα συνεχίσει να αγωνίζεται αφού τίποτα δεν τον κρατάει μακριά από τα γήπεδα.

Αυτή θα είναι η 41η σεζόν της καριέρας του Μιούρα, ο οποίος έχει βαλθεί να παίζει μπάλα μέχρι τα βαθιά γεράματα, αφού είναι αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα.

Το 1982 και όταν ήταν 15 ετών, έφυγε μόνος του από την χώρα του για τη Βραζιλία, κυνηγώντας το όνειρο να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Το 1986 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Σάντος και όλα ξεκίνησαν. Το 1993, έγινε ο πρώτος MVP στην ιστορία της J.League, ενώ δύο χρόνια μετά, γίνεται ο πρώτος Ιάπωνας παίκτης στη Serie A, αγωνιζόμενος με την Τζένοα.

Το 2005 ξεκίνησε μια 20ετή σχέση με τη Yokohama FC, και έγινε το αιώνιο σύμβολό της.

Ο ίδιος δεν θέλει να αποχωρήσει από τα γήπεδα και πλέον θα παίζει με τη Fukushima United, επεκτείνοντας την καριέρα του σε μια ιστορική 41η επαγγελματική σεζόν.

Με την φανέλα της Ιαπωνίας πέτυχε 55 γκολ σε 89 συμμετοχές και αποτελεί έναν ζωντανό θρύλο.