Ο Μπαπέ έφτασε τον Ανρί και κυνηγάει σε γκολ τον Μπενζεμά

Ο Κιλιάν Μπαπέ συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό να γράφει ιστορία και ειδικά από την στιγμή που βρέθηκε στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γάλλος στράικερ βάζει το ένα γκολ πίσω από το άλλο και αυξάνει σημαντικά το πρεστίζ του, μπαίνοντας δίπλα σε θρύλους της χώρας του.

Ο Κιλιάν Μπαπέ έχει πλέον τον ίδιο αριθμό γκολ, με τον οποίο ο Τιερί Ανρί έκλεισε την καριέρα του στα γήπεδα.

Για την ακρίβεια μετράει 411 γκολ, μόνο που στον επιθετικό της Ρεάλ του πήρε κάτι λιγότερο από εννέα χρόνια για να φτάσει σε αυτόν τον αριθμό.

Με αυτά τα νούμερα είναι πια στην δεύτερη θέση στους κορυφαίους Γάλλους σκόρερ και κυνηγά την πρωτιά.

Εκεί βρίσκεται ο Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος έχει έως τώρα σημειώσει 509, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.