Ρεάλ Μαδρίτης: 86% των φιλάθλων ψήφισε να φύγει ο Βινίσιους από την ομάδα

Μετά τις έντονες αποδοκιμασίες προς τον Βραζιλιάνο, ήρθε και η στιγμή που οι φίλοι της Βασίλισσας ζητούν την απομάκρυνση του.

Η Marca δημιούργησε μια δημοσκόπηση ώστε όσοι επιθυμούν να ψηφίσουν για το ποιος πιστεύουν πως ευθύνεται για την κατάσταση που επικρατεί στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Μαδριλένοι το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως έχουν πολλά εσωτερικά θέματα, τα οποία ωστόσο βγαίνουν προς τα έξω και πολλές φορές η εικόνα αντανακλάται στο γήπεδο.

Εδώ και αρκετό καιρό τα «ενδοοικογενειακά» προβλήματα της Ρεάλ έχουν απασχολήσει τον Τύπο πολλάκις και ειδικά η σχέση του Τσάμπι Αλόνσο με τον Βινίσιους, αλλά και με αρκετούς ακόμη παίκτες.

Σε 120.000 ψήφους, ο Βινίσιους πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό, καθώς οι φίλαθλοι της Ρεάλ βλέπουν πως εκείνους δημιουργεί το πρόβλημα, ωστόσο μεγάλο είναι και το ποσοστό που τάχθηκε υπέρ Τσάμπι Αλόνσο.

Για την ακρίβεια

• 61% θεωρούν πως το πρόβλημα έρχεται από τους παίκτης

• 76% είναι υπέρ του Τσάμπι Αλόνσο και της δουλειάς του στην ομάδα

• 86% ψήφισε πως η Ρεάλ θα πρέπει να πουλήσει τον Βινίσιους