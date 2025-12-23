Δυσαρεστημένος ο Μασταντουόνο - Ζητάει υπομονή η Ρεάλ Μαδρίτης

Ο νεαρός παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως έχει αρκετά παράπονα από τον Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Φρανσίσκο Μασταντουόνο, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, δείχνει να είναι δυσαρεστημένος από τον τρόπο που ο Τσάμπι Αλόνσο διαχειρίζεται τον χρόνο συμμετοχής του.

Ο Ισπανός τεχνικός του είχε υποσχεθεί περισσότερο χρόνο στο σχήμα της Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο κάτι τέτοιο έως τώρα δεν έχει συμβεί και αυτό είναι που κάνει τον παίκτη να έχει παράπονα.

Οι ιθύνοντες της ομάδες του ζήτησαν να έχει υπομονή καθώς είναι ένα πρότζεκτ στο οποίο πιστεύουν αρκετά και θεωρούν ότι θα έρθει η κατάλληλη ώρα να χρησιμοποιηθεί αναλόγως στο άμεσο μέλλον.