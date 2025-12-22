«Τσίμπησε» βαθμό στις καθυστερήσεις η Ζάμπια

Το Μάλι-ο επόμενος αντίπαλος του Μαρόκου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025-, υπέστη δυσάρεστη έκπληξη στις καθυστερήσεις εναντίον της Ζάμπια (1-1) στον εναρκτήριο αγώνα του (1ος όμιλος) στο τουρνουά, που έγινε στο Mohammed-V, στην Καζαμπλάνκα.

Κυριαρχικοί και σαφώς ανώτεροι στην κατοχή, οι «Αετοί» του Βέλγου Τομ Σέινφιετ έχασαν ένα πέναλτι μέσω του Ελ Μπιλάλ Τουρέ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (41ο λεπτό), πριν ανοίξουν το σκορ στο 61ο λεπτό με τον επιθετικό της Οσέρ, Λασίν Σιναγιόκο στο 61ο λεπτό.

Ωστόσο, αποτυγχάνοντας να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες τους, δέχθηκαν την ισοφάριση στις καθυστερήσεις, 90+2, , σε μια αντεπίθεση που ολοκληρώθηκε με νικητήρια κεφαλιά του Πάτσον Ντάκα (90+2).

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης:

Όμιλος A Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 Μαρόκο - Κομόρες 2-0 Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 Μάλι - Ζάμπια 1-1

Όμιλος B

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Νότια Αφρική - Αγκόλα 19:00

Αίγυπτος - Ζιμπάμπουε 22:00

Όμιλος Γ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Νιγηρία - Τανζανία 18:30

Τυνησία - Ουγκάντα 21:00

Όμιλος Δ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

ΛΔ Κονγκό - Μπενίν 13:30

Σενεγάλη - Μποτσουάνα 16:00

Όμιλος E

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Μπουρκίνα Φάσο - Ισημ. Γουινέα 13:30

Αλγερία - Σουδάν 16:00

Όμιλος ΣΤ

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ακτή Ελεφαντοστού - Μοζαμβίκη 18:30

Καμερούν - Γκαμπόν 21:00