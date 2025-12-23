Νέβιλ: «Η Τσέλσι δεν εξελίσσεται χωρίς να φτάνει κάπου»

Ο Γκάρι Νέβιλ μίλησε για την Τσέλσι και τόνισε πως οι Λονδρέζοι δεν μπορούν να φτάσουν στο να κατακτήσουν κάτι.

Ο νυν σχολιαστής του Skysports και άλλοτε παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναφέρει πως η Τσέλσι εξελίσεται χωρίς να μπορεί να φτάσει κάπου.

«Έχω απλώς την αίσθηση ότι δεν πρόκειται να φτάσουν εκεί που θέλει η ιδιοκτησία, και αυτό δεν είναι ευθύνη του προπονητή ή των παικτών. Θα έπρεπε να έχουν χτίσει μια ομάδα για να κερδίζει, τώρα. Έχουν χτίσει μια ομάδα για να εξελιχθεί, αλλά το πρόβλημα είναι ότι εξελίσσεσαι, εξελίσσεσαι και τελικά δεν φτάνεις ποτέ πραγματικά εκεί, γιατί οι άλλες ομάδες είναι ψυχροί, αδίστακτοι δολοφόνοι κάποιες φορές.

Η Τσέλσι χρειάζεται κάποια “θηρία” στην ομάδα της. Δεν είναι δυσάρεστοι αντίπαλοι, ούτε δύσκολο να τους διασπάσεις. Νομίζω ότι οι ιδιοκτήτες πρέπει να παρέμβουν και να δώσουν στους νεαρούς παίκτες του ρόστερ μια πραγματική ραχοκοκαλιά και κάποιες πραγματικά σκληρές, μαχητικές προσωπικότητες».