Το «ευχαριστώ» της ΑΕΚ στον κόσμο για τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ ευχαριστεί τον κόσμο της που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και έδωσε δυναμικό παρών στη μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή της Κυριακής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τους χιλιάδες μικρούς και μεγάλους φίλους της ομάδας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή της Κυριακής και κατέκλυσαν τον περιβάλλοντα χώρο της OPAP Arena, συμβάλλοντας στη μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης.



Οφείλουμε επίσης να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στον Μεγάλο Χορηγό μας ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, μαζί με το «Πάμε Στοίχημα», που εφέτος προσαρμόζει το λογότυπό του στα χρώματα της ομάδας.





Ευχαριστούμε επίσης:



• Τα καταστήματα Smyrni Baklava που προσέφεραν με ιδιαίτερη χαρά εκλεκτά γλυκίσματα στους μικρούς και μεγάλους φίλους της ΑΕΚ.



• Τον Κρητικό Φούρνο Daily από το Ηράκλειο Κρήτης που προσέφερε παραδοσιακά γλυκά σε όλους όσοι παρευρέθηκαν στη σημερινή εκδήλωση.



• Το Veteran Van Bar που δραστηριοποιείται στο χώρο του catering & events και μας παραχώρησε για την εκδήλωση ένα van bar.



• Την εταιρεία VIP GROUP που προσέφερε την πολύτιμη χορηγία Van Bar και Glühwein κρασιού.