Τρομερή παρακάμερα από τον ΠΑΟΚ: Το «fight, fight» του Τάισον στον Τσάλοβ και ο ηγέτης Ντέλιας!

Απολαυστική παρακάμερα από τον ΠΑΟΚ, με τους Τάισον - Κωνσταντέλια και σύσσωμο τον ασπρόμαυρο πάγκο να τραβούν τα βλέμματα.

Σε ένα χορταστικό video δέκα περίπου λεπτών, ο ΠΑΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα όσα δεν είδαν οι κάμερες στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μία βραδιά ασπρόμαυρη, μία βραδιά που ανήκε στην Τούμπα.

Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, υπάρχουν δύο σημεία που αξίζει να σταθεί κανείς. Το στιγμιότυπο με τον Τάισον που προφανώς πρωταγωνιστεί, ο οποίος έκλεψε τις εντυπώσεις και στην αλλαγή του Τσάλοβ, τον οποίο πλησίασε, φωνάζοντας: «πάλεψε, πάλεψε!».

Σε μία προσπάθεια να... μπουστάρει τον Ρώσο φορ που πέρασε ως αλλαγή.

Και το δεύτερο είναι η κίνηση του Κωνσταντέλια, πιο ώριμου από ποτέ, ζητώντας από την εξέδρα να... ξεσηκωθεί.

Ένας Κωνσταντέλιας που προτιμά να μιλά στο γήπεδο και μόνο, χαρίζοντας απίθανα highlights αλλά μπορεί και ένα του πνεύμα, να σηκώσει στο πόδι όλη την Τούμπα.