Ίσαακ: Φόβοι για 22 αγώνες μακριά από τα γήπεδα

Συναγερμός έχει σημάνει στη Λίβερπουλ μετά τον τραυματισμό του Αλεξάντερ Ίσακ στο παιχνίδι με την Τότεναμ, με τις εξετάσεις να δείχνουν κάταγμα.

Ο Σουηδός επιθετικός τραυματίστηκε μετά από σκληρό μαρκάρισμα του Φαν ντε Φεν, λίγα λεπτά αφού είχε σκοράρει, στη νίκη των «Κόκκινων» με 2-1 στο Λονδίνο.

Η ακριβής διάγνωση έγινε και το σενάριο μακρόχρονης απουσίας είναι πλέον το επικρατέστερο.

Ο Ίσαακ αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου τρεις μήνες, κάτι που μεταφράζεται σε τεράστιο πλήγμα για τον Άρνε Σλοτ .

Με πιθανή επιστροφή γύρω στις 20 Μαρτίου, ο 26χρονος φορ κινδυνεύει να χάσει 13 αγώνες Premier League, μεταξύ αυτών:

Άρσεναλ (εκτός, 8/1)

Νιούκαστλ (31/1)

Μάντσεστερ Σίτι (8/2)

Παράλληλα, θα απουσιάσει από αγώνες με Λιντς, Φούλαμ, Μπέρνλι, Μπόρνμουθ, Σάντερλαντ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Γουέστ Χαμ, Τότεναμ και δύο φορές με Γουλβς.

Στο FA Cup, ο Ίσαακ θα χάσει σίγουρα το ματς με την Μπάρνσλεϊ (12/1), ενώ δύσκολα θα προλάβει και τους επόμενους γύρους (Φεβρουάριο - Μάρτιο).

Στο Champions League, αναμένεται να απουσιάσει από τα παιχνίδια με Μαρσέιγ και Καραμπάγκ, ενώ αν η Λίβερπουλ οδηγηθεί σε play-offs τον Φεβρουάριο, ο Σουηδός φορ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος. Ακόμη και η φάση των «16» (10/11 & 17/18 Μαρτίου) μοιάζει οριακή για την επιστροφή του.

Συνολικά, ο Αλεξάντερ Ίσαακ κινδυνεύει να χάσει έως και 22 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, με τη Λίβερπουλ να περιμένει πλέον με αγωνία τα ιατρικά αποτελέσματα.