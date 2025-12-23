Η τεχνητή νοημοσύνη έδωσε το πρωτάθλημα στην Μάντσεστερ Σίτι

Στην Αγγλία ρώτησαν για ακόμη μια φορά την τεχνητή νοημοσύνη για το ποια ομάδα θα κατακτήσει την Premier League.

Το αγγλικό πρωτάθλημα έχει τεράστιο ενδιαφέρον και η μάχη μεταξύ Άρσεναλ και Σίτι για τον τίτλο είναι το πιο πολυσυζητημένο θέμα.

Οι Άγγλοι στράφηκαν στην τεχνίτη νοημοσύνη για να τους δώσει την τελική βαθμολογία, με τους Citizens να είναι αυτοί που χαμογελούν.

Για την ακρίβεια η πρόβλεψη έβγαλε την Μάντσεστερ Σίτι πρώτη με 88 βαθμούς από την Άρσεναλ δεύτερη με 85, ενώ ακολουθεί η Άστον Βίλα με 77.

Ωστόσο ενδιαφέρον έχει και στις ομάδες που θα υποβιβαστούν με τις Γουέστ Χαμ, Μπέρνλι και Γούλβς να λένε αντίο στην Premier League σύμφωνα με το AI.