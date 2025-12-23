«Έριξε άκυρο ο Ροντρίγκο στην Σίτι»

Ο Βραζιλιάνος παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως δεν έχει σκοπό να αφήσει την Ισπανία.

Ο Ροντρίγκο τον τελευταίο καιρό είχε δει το όνομα του να υπάρχει σε διάφορα δημοσιεύματα σχετικά με μεταγραφή εξ αιτίας της πεσμένης απόδοσης που είχε.

Ο Βραζιλιάνος ήταν μακριά από τον καλό του εαυτό, ωστόσο είχε δηλώσει πως θα παλέψει να βρει ξανά τα πατήματα του με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται πως τον προσέγγισε όλο το διάστημα που ο ίδιος είχε αστάθεια στην απόδοσή του με τον ίδιο να απορρίπτει πολλάκις τις προτάσεις των Citizens.

Δημοσίευμα από την Ισπανία αναφέρει πως ο Βραζιλιάνος παίκτης, δεν έχει σκοπό να φύγει από την Μαδρίτη και έχει ήδη ρίξει αρκετά «άκυρα» σε ομάδες από το εξωτερικό.