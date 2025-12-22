Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και συμβόλαια: Γιατί το «μέχρι το 2027» δεν είναι απλή ανανέωση

Ο Βάσκος τεχνικός δεν «παντρευόταν» ποτέ τα χαρτιά. Γι’ αυτό και το νέο deal με τον Ολυμπιακό έχει ειδικό βάρος με το παρελθόν να…δείχνει το μέλλον. Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

«Έδεσε» για τα καλά στον Πειραιά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος προπονητής υπέγραψε ανανέωση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2027.

Κι αυτή η εξέλιξη προσφέρει μια πρώτης τάξεως…πάσα να κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν και να «ξεσκονίσουμε» τον τρόπο που χειρίστηκε υποθέσεις συμβολαίων σε προηγούμενους σταθμούς της καριέρας του.

Η πορεία του δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν ενδιαφέρεται για μακροχρόνια συμβόλαια, αλλά για σχέσεις εμπιστοσύνης και κοινό όραμα με τις ομάδες που εργάζεται.

Οσασούνα

Η πρώτη του μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση συμβολαίων ήρθε στην Οσασούνα. Ο Μεντιλίμπαρ προσλήφθηκε τον Φεβρουάριο του 2011 με αρχικό συμβόλαιο που ολοκληρωνόταν τον Ιούνιο του 2012. Κατά τη διάρκεια της θητείας του υπήρξαν δύο ανανεώσεις: η πρώτη τον Μάρτιο του 2012 και η δεύτερη τον Μάιο του 2013, πριν τελικά αποχωρήσει τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Το παράδειγμα αυτό δείχνει ότι ακόμα και σε μικρής διάρκειας συμφωνίες, η εμπιστοσύνη και η αμοιβαία εκτίμηση μπορούν να δημιουργήσουν μια σταθερή συνεργασία.

Εϊμπάρ

Η πραγματική περίοδος ανανεώσεων ήρθε στην Εϊμπάρ, όπου ο Μεντιλίμπαρ επέστρεψε το καλοκαίρι του 2015, μετά από την πρώτη του θητεία τη σεζόν 2004-05.

Τον Ιούνιο του 2016, μετά την επιτυχημένη παραμονή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία, εξέφρασε τη χαρά του για την ανανέωση για έναν ακόμη χρόνο.

Το Μάιο του 2018 ανανέωσε για ακόμη μία σεζόν, ενώ τον Μάιο του 2019 υπέγραψε νέο συμβόλαιο για την περίοδο 2019-2020. Παρά τις δυσκολίες της περιόδου, τον Ιούλιο του 2020 ανανέωσε για ένα ακόμη χρόνο, δεσμευόμενος με τον σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2021.

Μετά τον υποβιβασμό της ομάδας στη Segunda Division, η συνεργασία τους ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2021.

Οι ανανεώσεις του στην Εϊμπάρ ήταν συνήθως ετήσιες, αλλά αποδεικνύουν τη συνέπεια και την αμοιβαία εμπιστοσύνη: η διοίκηση εμπιστευόταν τη φιλοσοφία του και ο Μεντιλίμπαρ απέδειξε ότι μπορούσε να δεσμευτεί σε έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό βήμα-βήμα.

Σεβίλλη

Η θητεία του στη Σεβίλλη αποτελεί άλλο ένα σημαντικό σημείο στην καριέρα του. Ο Μεντιλίμπαρ κατέκτησε το Europa League τον Μάιο του 2023, και σύμφωνα με τα ισπανικά ρεπορτάζ, ανανέωσε για έναν ακόμη χρόνο. Ωστόσο, η συνεργασία με τους Ανδαλουσιάνους ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του ίδιου έτους.

Το μήνυμα από όλο το ιστορικό του Μεντιλίμπαρ είναι ξεκάθαρο: όταν υπάρχει εμπιστοσύνη και κοινό όραμα, δεν διστάζει να ανανεώσει συμβόλαια, ακόμα και ετήσια, και προτιμά να χτίζει σχέσεις σταθερής συνεργασίας παρά να αναζητά μεγάλες μακροχρόνιες συμφωνίες.

Η συνέπεια και η σταθερότητα είναι το σήμα κατατεθέν του και στην προκειμένη περίπτωση η ανανέωση μέχρι το 2027 με τον Ολυμπιακό δείχνει ότι ο Βάσκος τεχνικός είναι έτοιμος για ένα νέο, μακροπρόθεσμο κεφάλαιο στην καριέρα του.