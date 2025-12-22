Τρομερός Λιβάγια με γκολ νίκης και... αποβολή σε ένα δεκάλεπτο! (vid)

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ μπήκε ως αλλαγή στο ματς της Χάιντουκ και μέσα σε ένα δεκάλεπτο είχε νικητήριο γκολ και αποβολή με δύο κίτρινες!

Ένα δεκάλεπτο... Μάρκο Λιβάγια! Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ είχε ένα γεμάτο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση της Χάιντουκ με την Βούκοβαρ εκεί όπου σκόραρε το νικητήριο τέρμα της ομάδας του στο 70΄ για το τελικό 2-1, αλλά είχε και... αποβολή!

Ο 32χρονος στράικερ πέρασε ως αλλαγή στο ματς στο 66΄ και τέσσερα λεπτά μετά βρήκε δίχτυα για την Χάιντουκ, χαρίζοντας την νίκη στην ομάδα του.

Στον πανηγυρισμό του έβγαλε την φανέλα του με αποτέλεσμα να δεχθεί την κίτρνη κάρτα, ενώ στο 77΄ κλώτσησε την μπάλα με αποτέλεσμα να δει δεύτερη κίτρινη και να αποβληθεί από το παιχνίδι. Τρία λεπτά νωρίτερα η ομάδα του είδε τον Ρέμπιτς να παίρνει επίσης τον δρόμο προς τα αποδυτήρια με δεύτερη κίτρινη!

Ένα σχεδόν δεκάλεπτο γεμάτο... Μάρκο Λιβάγια!



