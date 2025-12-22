Παρακάμερα ΑΕΚ: Οι αντιδράσεις του Νίκολιτς, η αγωνία του Ηλιόπουλου και ο πανηγυρισμός… αλά VAR του Γιόβιτς! (vid)

Απολαυστική η παρακάμερα της ΑΕΚ για τη νίκη κορυφής επί του ΟΦΗ. Ξεχωρίζουν οι αντιδράσεις του Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο, η αγωνία του Μάριου Ηλιόπουλου και ο πανηγυρισμός… αλά VAR του Λιούκα Γιόβιτς!

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ και το βίντεο της παρακάμερας:

Στην κορυφή της βαθμολογίας θα βρουν την ΑΕΚ τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά, αφού η ομάδα μας επιβλήθηκε με 2-1 επί του ΟΦΗ στην OPAP ARENA, για την 15η αγωνιστική της STOIXIMAN Super League 2025-26.



Σε ένα παιχνίδι που άρχισε με την ΑΕΚ να δέχεται γκολ μόλις στο 2’ και στο οποίο ακολούθησαν τρία ακυρωθέντα γκολ και ένα χαμένο πέναλτι, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρήκε και πάλι τον τρόπο να φτάσει στην ανατροπή.



Στο 54’, έπειτα από σουτ του Κοϊτά που απέκρουσε ασταθώς ο Λίλο, ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς με κεφαλιά έκανε το 1-1, ενώ στο 67’, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, ο Λούκα Γιόβιτς με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό σκορ.



Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης.