Το τρομερό σερί της ΑΕΚ μετά το Καραϊσκάκη: Αήττητο 13 αγώνων, 10 σερί νίκες!

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με τον ιδανικότερο τρόπο τις υποχρεώσεις της για το 2025, έχοντας κάνει το τέλειο φίνις «φτιάχνοντας» τη ζωής της και δημιουργώντας τις καλύτερες των συνθηκών εν όψει συνέχειας και στις τρεις διοργανώσεις!

Είναι πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα της Super League στο +1 από τον Ολυμπιακό, είναι απευθείας στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδος με ένα… μονοπάτι βατό προς τον τελικό καθώς δεν συναντά πουθενά ΟΣΦΠ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και φυσικά έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στους «16» του UEFA Conference League μετά την τρίτη θέση που κατέλαβε στη League Phase.

Για να χτίσει αυτές τις συνθήκες πάντως, η Ένωση χρειάστηκα να κάνει ένα εντυπωσιακό 2μηνο μεγάλων αποτελεσμάτων. Για την ακρίβεια, χρειάστηκε να κάνει το τέλειο 2μηνο.

Η ΑΕΚ μετά την ήττα στο Καραϊσκάκη από τον Ολυμπιακό τέλη Οκτώβρη, έτρεξε ένα αήττητο 13 αγώνων με την ισοπαλία στο ματς με την Σάμροκ Ρόβερς να είναι η μόνη απώλεια βαθμών σε αυτό το διάστημα. Έκτοτε, έχτισε σερί δέκα νικών - κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια - που την εκτόξευσε και στις τρεις διοργανώσεις που συμμετέχει. Ολοκληρώνοντας το πρώτο εξάμηνο και πηγαίνοντας στη διακοπή των Χριστουγέννων, έχοντας φτιάξει τις ιδανικότερες συνθήκες εν όψει της συνέχειας.

Κλειδί η δουλειά που έγινε στη διακοπή του Νοεμβρίου

Η ΑΕΚ μεταμορφώθηκε όσον αφορά τις εντάσεις της στο γήπεδο , τα τρεξίματα της και την γενικότερη εικόνα, μετά τη διακοπή του Νοεμβρίου. Αρχές του μήνα τότε, είχε υποπέσει σε χοντρή γκέλα με την Σάμροκ στη Νέα Φιλαδέλφεια για να ακολουθήσει η πολύ δύσκολη εκτός έδρας νίκη επί του ΟΦΗ με το γκολ του Πινέδα. Ακολούθως ήρθε η διακοπή των εθνικών ομάδων όπου ο Μάρκο Νίκολιτς σε αυτό το διάστημα των περίπου δυο εβδομάδων μπόρεσε να δουλέψει συγκεκριμένα πράγματα με τους παίκτες του στον τομέα της εκγύμνασης αλλά και σε τακτικό επίπεδο που έφεραν τεράστια βελτίωση, κάτι που επιβεβαίωνε και ο ίδιος ο Σέρβος τεχνικός λέγοντας «… ήταν δύο εβδομάδες πολύ καλής προπόνησης» αλλά και οι παίκτες του.

Με την επανέναρξη η Ένωση καθάρισε τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια και δεν ξανακοίταξε ποτέ πίσω. Στο διάστημα αυτό η ΑΕΚ έτρεξε δέκα νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Πήρε παιχνίδια δύσκολα, πήρε ντέρμπι, αντεπεξήλθε στην συνθήκη Πέμπτη-Κυριακή βγάζοντας χαρακτήρα, μέταλλο νικητή και μια συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα μέσα στο γήπεδο και πέτυχε το ιδανικό.

ΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΑΕΚ

Stoiximan Super League: 9/11, ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1

Stoiximan Super League: 23/11, ΑΕΚ – Άρης 1-0

Conference League: 27/11, Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1

Stoiximan Super League: 30/11, Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: 3/12, ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0

Stoiximan Super League: 7/12, ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1

Conference League: 11/12, Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ 1-2

Stoiximan Super League: 13/12, Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5

Conference League: 18/12, AEK – Kραϊόβα 3-2

Stoiximan Super League: 21/12, ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1