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Ολυμπιακός για ανανέωση Μεντιλίμπαρ: «Το ταξίδι συνεχίζεται!» (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Ολυμπιακός ανανέωσε την συνεργασία του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και με ένα βίντεο του Βάσκου τεχνικού στα social media, έδωσε το έναυσμα για την συνέχεια.

Η σχετική ανάρτηση των Πειραιωτών:

 

Ολυμπιακός για ανανέωση Μεντιλίμπαρ: «Το ταξίδι συνεχίζεται!» (vid)