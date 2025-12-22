Ολυμπιακός για ανανέωση Μεντιλίμπαρ: «Το ταξίδι συνεχίζεται!» (vid)

Ο Ολυμπιακός ανανέωσε την συνεργασία του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και με ένα βίντεο του Βάσκου τεχνικού στα social media, έδωσε το έναυσμα για την συνέχεια.

Η σχετική ανάρτηση των Πειραιωτών: 🔴⚪️ The journey continues! / Το ταξίδι συνεχίζεται! pic.twitter.com/znN13UYaUB — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025