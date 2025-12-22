Ο Ταμπόρδα και οι 3 απορίες για τις επιλογές Μπενίτεθ την Κυριακή

Κόουτς, έχουμε ερωτήσεις…

Ας ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι το παρόν κείμενο δεν έχει καμία πρόθεση να αμφισβητήσει ή να αποδομήσει τον Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός τεχνικός δεν φέρει ευθύνη για το ρόστερ και τις επιλογές που παρέλαβε, ούτε μπορεί να θεωρηθεί μάγος ώστε να διορθώσει άμεσα ένα καλοκαιρινό «χτίσιμο» που έγινε με λάθος τρόπο και απαιτεί ουσιαστικά επανεκκίνηση από μηδενική βάση.

Στόχος εδώ είναι απλώς να τεθούν κάποια ερωτήματα – περισσότερο ως αφορμή για συζήτηση – και να επιχειρηθεί μια ανάγνωση του τρόπου σκέψης του προπονητή του Παναθηναϊκού.