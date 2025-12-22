ΠΑΟΚ: Το ελεφαντάκι που «έκλεψε» την παράσταση και έκανε χαρούμενη την κόρη του Οζντόεφ (pic)

Ένα λούτρινο ελεφαντάκι «έκλεψε» την παράσταση μετά τη λήξη του νικηφόρου ντέρμπι του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού, με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ να «εξιστορεί» τον συμβολισμό του.

Η κίνηση είχε ξεχωριστό χαρακτήρα. Στο σχολείο της κόρης του Ρώσου χαφ, το λούτρινο ελεφαντάκι δίνεται ως βραβείο στον επικεφαλής της τάξης, και αυτή την εβδομάδα κατέληξε στα χέρια της. Ο Οζντόεφ είχε υποσχεθεί ότι, σε περίπτωση νίκης, θα φωτογραφιζόταν με όλη την ομάδα για να στείλει τη φωτογραφία στην τάξη, ώστε όλα τα παιδιά να μοιραστούν τη χαρά.

Η υπόσχεση τηρήθηκε, και το αποτέλεσμα ήταν μια εικόνα που ξεχώριζε από τα συνήθη πανηγυρικά στιγμιότυπα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ στάθηκαν δίπλα στον Οζντόεφ, με το ελεφαντάκι να κυριαρχεί στο στιγμιότυπο.

Στο σχολείο σήμερα (22/12) μάλλον κάποια είναι λίγο παραπάνω χαρούμενη αλλά και περήφανη για τον μπαμπά της!

