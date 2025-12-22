Killer Γιόβιτς: Εκτελεί με όλους τους τρόπους, αποτελεί ρυθμιστή ολόκληρης της επιθετικής λειτουργίας

Η προσφορά του Λούκα Γιόβιτς στην επίθεση της ΑΕΚ είναι πολυεπίπεδη! Με τον Σέρβο σέντερ-φορ να εκτελεί ακατάπαυστα - και με όλους τους τρόπους - βάζοντας παράλληλα όλο και πιο έντονα τη δική του «ταυτότητα» στο ευρύτερο παιχνίδι της ομάδας, έχοντας έναν πολύ επιδραστικό ρόλο.

Ο πρώτος απολογισμός του Γιόβιτς με την φανέλα της ΑΕΚ δεν είναι απλά θετικός. Μετρά έντεκα γκολ σε 24 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις - τα οκτώ εξ αυτών μέσα στο εντυπωσιακό δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου - βάζοντας τη δική του υπογραφή σε αυτό το επικό come-back της ομάδας που σε αυτό το διάστημα που περιγράφουμε, μετρά 10 σερί νίκες και ένα αήττητο 13 αγώνων (12 νίκες/1 ισοπαλία).

Ο Σέρβος επιθετικός λοιπόν, μπορεί να ξεκίνησε λίγο… μουδιασμένα, πράγμα λογικό με δεδομένο πως δεν έκανε προετοιμασία με την ΑΕΚ και πέρυσι είχε μια χρονιά πολύπλοκη με την φανέλα της Μίλαν με τραυματισμούς και μικρό χρόνο συμμετοχής, ωστόσο πλέον έχει φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο το οποίο χωράει κι άλλα περιθώρια βελτίωσης, όπως είπε ο ίδιος. Ένα επίπεδο πάντως, το οποίο αρκεί για να κάνει τη διαφορά σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Σκοράροντας με όλους τους τρόπους!

Έχει πετύχει 3 γκολ με σουτ, 3 με κεφαλιές και 5 με πέναλτι. Τα περισσότερα εξ αυτών, μεγάλης βαρύτητας και σημασίας, με την μπάλα να ζυγίζει… 100 κιλά. Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που μπαίνει και γυρίζει το παιχνίδι με την Κηφισιά, είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που διαλύει μόνος του την άμυνα του Παναθηναϊκού στο 2-3 της Λεωφόρου ή το πως υπογράφει την επική ανατροπή με την Κραϊόβα αλλά και την χθεσινή ζόρικη νίκη επί του ΟΦΗ. Γκολ που δείχνουν πέραν της μεγάλης κλάσης του και την ισχυρή προσωπικότητα του. Το πνεύμα νικητή που έχει μέσα του.

Και μπορεί το χθεσινό τέρμα απέναντι στους Κρητικούς να μοιάζει απλό και εύκολο αλλά δεν μόνον τέτοιο δεν είναι. Ο Γιόβιτς κινείται αθόρυβα, παίρνει την κατάλληλη θέση στα αντίπαλα καρέ, με την εξυπνάδα του αγγίζει όσο πρέπει τον αμυντικό για να τον βγάλει εκτός και να υποδεχτεί με τις καλύτερες των προϋποθέσεων την μπάλα από το κόρνερ του Μαρίν και σκοράρει με την τέλεια κεφαλιά.

Αυτό, δε, ήταν το τρίτο τέρμα που πετυχαίνει ο Γιόβιτς με το κεφάλι, τα άλλα δυο ήταν στη Λεωφόρο και στο ματς με την Κηφισιά - όλα άκρως καθοριστικά - επιβεβαιώνοντας αυτό που περιγράφουμε πιο πάνω, δηλαδή την ικανότητα του να εκτελεί, με κάθε τρόπο.

Προφανώς η κλάση του Γιόβιτς είναι υψηλού επιπέδου, αυτό το γνωρίζαμε εξ αρχής, ωστόσο πλέον το βλέπουμε να συμβαίνει και στην πράξη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το ακόμα πιο σημαντικό για τον Σέρβο επιθετικό είναι πως όσο περνά ο καιρός όχι μόνο αφομοιώνει όλο και περισσότερο αυτά που του ζητά ο Μάρκο Νίκολιτς αλλά προσαρμόζεται και συνολικά το παιχνίδι της ΑΕΚ πάνω του.

Έχει φτάσει σε ένα σημείο που αποτελεί ρυθμιστή ολόκληρης της επιθετικής λειτουργίας - όπως ήταν κάποτε ο Λιβάι Γκαρσία με τον δικό του τρόπο. Ο Σέρβος, με την πολυεπίπεδη προσφορά του, με το πως κινείται μέσα στο γήπεδο, με το πως συμμετέχει στην κυκλοφορία εκμεταλλευόμενος την τεχνική του κατάρτιση που ειναι top επιπέδου, με το πως σπάει την μπάλα προς τις πίσω γραμμές, αποκτά έναν πολύ επιδραστικό και χαρακτηριστικό ρόλο που τον καθιστά σχεδόν αναντικατάστατο. Όλα αυτά συμβαίνουν μάλιστα, με τον Γιόβιτς να παίζει… non stop το τελευταίο διάστημα σε πολύ πολύ απαιτητικά παιχνίδια, χωρίς δικαίωμα για ανάσες.

Παρ' όλα αυτά η εικόνα του είναι εντυπωσιακή και προοδευτικά όλο πιο αποδοτική, με την ΑΕΚ θυμίζουμε το καλοκαίρι να κάνει μια μεγάλη υπέρβαση για να τον ντύσει στα κιτρινόμαυρα μετά από εισήγηση των Νίκολιτς-Ριμπάλτα και να δικαιώνεται στο 100%. Έχοντας βάλει στην επιθετική της μηχανή έναν σέντερ φορ ολοκληρωμένο, υψηλής κλάσης, που μοιάζει να μην έχει… ταβάνι. Έναν επιθετικό, που έχει κουμπώσει άρτια σε αυτό που παίζει ο Μάρκο Νίκολιτς, κάνοντας τη διαφορά στο πρώτο εξάμηνο της σεζόν.