Επίσημο: Μεντιλίμπαρ έως το 2027 στον Ολυμπιακό (pics)

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έως το 2027.

Στον πάγκο του Ολυμπιακού θα κάθεται έως το 2027 ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας του. Η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη, καθώς ο Βάσκος τεχνικός είχε συναντηθεί εδώ και καιρό με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και είχαν δώσει τα χέρια για τη συνέχιση της συνεργασίας τους.

Εξάλλου, οι «ερυθρόλευκοι» είναι απόλυτα ευχαριστημένοι από τον Μεντιλίμπαρ και τα όσα ιστορικά έχει πετύχει, με πρώτο από όλα την κατάκτηση του Conference League. Οι ποδοσφαιριστές πίνουν... νερό στο όνομά του και οι φίλοι της ομάδας τον λατρεύουν. Όσο για τον ίδιο, ζει τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του στον Ολυμπιακό.

O Bάσκος έχει καθίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού σε 97 παιχνίδια και έχει απολογισμό 64 νίκες, 19 ισοπαλίες και 14 ήττες, ενώ πλέον θα αμοίβεται με 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

📷 🔴⚪️ ✍🏻 Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, μαζί με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά την επισημοποίηση της ανανέωσης της συνεργασίας του με την ομάδα μας! / Mr. Evangelos Marinakis, with José Luis Mendilibar, after the signing of his new contract with… pic.twitter.com/xwOwX3tJJx — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025

.