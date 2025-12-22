Επίσημο: Μεντιλίμπαρ έως το 2027 στον Ολυμπιακό (pics)

Στον πάγκο του Ολυμπιακού θα κάθεται έως το 2027 ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας του. Η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη, καθώς ο Βάσκος τεχνικός είχε συναντηθεί εδώ και καιρό με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και είχαν δώσει τα χέρια για τη συνέχιση της συνεργασίας τους.
Εξάλλου, οι «ερυθρόλευκοι» είναι απόλυτα ευχαριστημένοι από τον Μεντιλίμπαρ και τα όσα ιστορικά έχει πετύχει, με πρώτο από όλα την κατάκτηση του Conference League. Οι ποδοσφαιριστές πίνουν... νερό στο όνομά του και οι φίλοι της ομάδας τον λατρεύουν. Όσο για τον ίδιο, ζει τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του στον Ολυμπιακό.
O Bάσκος έχει καθίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού σε 97 παιχνίδια και έχει απολογισμό 64 νίκες, 19 ισοπαλίες και 14 ήττες, ενώ πλέον θα αμοίβεται με 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
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🔴⚪️ O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας! / José Luis Mendilibar has renewed with Olympiacos FC! pic.twitter.com/0hIajEFz79— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025