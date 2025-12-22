Ολυμπιακός: Οι παίκτες προαναγγέλλουν την ανανέωση του Μεντιλίμπαρ (vid)

Με ένα βίντεο της ΠΑΕ, οι παίκτες του Ολυμπιακού αποθεώνουν τη συνεργασία τους με τον Μεντιλίμπαρ.

Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ανανέωση της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους παίκτες να προαναγγέλλουν την παραμονή του Βάσκου έως το 2027. Με ένα βίντεο, οι «ερυθρόλευκοι» αποθεώνουν τον 63χρονο προπονητή, που άλλαξε την εικόνα της ομάδας.

«Είναι ο πατέρας μας», «είναι ο αρχηγός μας», «είναι φίλος για εμάς», αναφέρουν χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη σχέση που έχει χτίσει ο Μεντιλίμπαρ με τους ποδοσφαιριστές.

«Είναι ο άνθρωπος που μας δίνει τόση δύναμη για να κερδίζουμε τα παιχνίδια», τονίζουν, λέγοντας πως είναι αυτός που τους περνά τη νοοτροπία του νικητή.