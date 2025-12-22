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Κουτσιαύτης: «Το μαρκάρισμα του Σφιντέρσκι, η φάση του Μπιανκόν, καλή η διαιτησία στο ΑΕΚ-ΟΦΗ» (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η ανάλυση των επίμαχων φάσεων της 15ης αγωνιστικής από τον Αριστομένη Κουτσιαύτη, στην εκπομπή Center Fox.
Κουτσιαύτης: «Το μαρκάρισμα του Σφιντέρσκι, η φάση του Μπιανκόν, καλή η διαιτησία στο ΑΕΚ-ΟΦΗ» (vid)