«Ανάσες» ενόψει Χριστουγέννων - Πότε επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες του ΠΑΟΚ

Το πρώτο «μισό» της σεζόν ολοκληρώθηκε και οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα πάρουν τις απαραίτητες «ανάσες» μέσα στα Χριστούγεννα - Πότε επιστρέφουν στις προπονήσεις.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι της σεζόν, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να δίνουν 29 συνολικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Από σήμερα (22/12) οι «ασπρόμαυροι» μπαίνουν σε... mood Χριστουγέννων, καθώς η Νέα Μεσημβρία θα παραμείνει άδεια αυτή την εβδομάδα, με την επόμενη προπόνηση να χρονολογείται στις 29 του μήνα.

Απαραίτητες «ανάσες» λοιπόν για τους παίκτες του Λουτσέσκου, οι οποίοι έχουν μπροστά τους έναν Γενάρη με οκτώ κομβικές αναμετρήσεις σε Super League, Κύπελλο Ελλάδος Betsson αλλά και Europa League.