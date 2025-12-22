Κόκε, από τα γήπεδα στη φυλακή: «Τα ναρκωτικά μου έφεραν σε δύο μήνες όσα έβγαζα σε έναν χρόνο»

Ο Σέρχιο Κοντράρες Πάρδο, γνωστός στο ελληνικό κοινό ως Κόκε, άνοιξε την καρδιά του σε μια σπάνια και αποκαλυπτική συνέντευξη, μιλώντας για την πορεία του από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα μέχρι τον κόσμο της διακίνησης ναρκωτικών, που τον οδήγησε στη φυλακή.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Άρη είχε μια καριέρα γεμάτη μετακινήσεις, χωρίς ποτέ να φτάσει στο επίπεδο που πολλοί περίμεναν. Έκανε το ντεμπούτο του στη La Liga με τη Μάλαγα, αγωνίστηκε στη Μαρσέιγ, πέρασε από τη Ράγιο Βαγιεκάνο και φόρεσε τη φανέλα δεκάδων ομάδων σε διαφορετικές χώρες. Ωστόσο, η πιο σταθερή και παραγωγική περίοδος της καριέρας του ήταν στη Θεσσαλονίκη, με τον Άρη, όπου από το 2006 έως το 2011 κατέγραψε 176 συμμετοχές, 39 γκολ και 25 ασίστ.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι ως ποδοσφαιριστής είχε ένα υψηλό αλλά όχι εξωφρενικό εισόδημα, περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο. Το 2023, όμως, η ζωή του πήρε μια εντελώς διαφορετική τροπή, όταν καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση για τη διαχείριση διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε κάνναβη σε όλη την Ευρώπη.

Μιλώντας στο Canal Plus France, μέσα από τη βίλα του στη Μαδρίτη, προχώρησε σε μια δήλωση που σοκάρει: «Ως ποδοσφαιριστής έχεις την τύχη να βγάζεις πολλά χρήματα. Εγώ έβγαζα ίσως ένα εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο. Στο άλλο επάγγελμα, σε δύο μήνες κερδίζεις όσα κερδίζεις σε έναν χρόνο στο ποδόσφαιρο. Αλλά ρισκάρεις τη ζωή σου».

Με βάση τα λεγόμενά του, το εμπόριο ναρκωτικών του απέφερε πολλαπλάσια χρήματα με πολύ λιγότερη “δουλειά”, γεγονός που – όπως ο ίδιος αφήνει να εννοηθεί – λειτούργησε ως παγίδα χωρίς επιστροφή.

Οι φυλακές και η επιστροφή στην παρανομία

Το 2023 δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Κόκε βρέθηκε πίσω από τα κάγκελα. Το 2019 είχε συλληφθεί στην επιχείρηση «Μασκόκε», κατά την οποία η Πολιτική Φρουρά κατέσχεσε έναν τόνο χασίς και μεγάλο αριθμό όπλων. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 15.000 ευρώ, ωστόσο πέρασε ένα χρόνο και οκτώ μήνες στη φυλακή.

Αντί να απομακρυνθεί από την παρανομία, επέστρεψε ακόμη πιο βαθιά σε αυτή, αυτή τη φορά ως επικεφαλής διεθνούς κυκλώματος που μετέφερε ναρκωτικά με φορτηγά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στη δίκη του το 2023, ο εισαγγελέας ζήτησε ποινή 16 ετών, όμως μετά την ομολογία του επήλθε συμφωνία που οδήγησε στην τελική καταδίκη των έξι ετών.

«Δεν είμαι ο Πάμπλο Εσκομπάρ»

Ο Κόκε περιγράφει με σχεδόν σουρεαλιστικό τρόπο το πώς αντιλαμβάνεται πλέον την κατάσταση στην οποία βρέθηκε: «Έχω επαφές παντού, αλλά δεν είμαι ο Πάμπλο Εσκομπάρ. Όταν ακούς “διεθνής διακινητής ναρκωτικών”, λες: τι διάολο έχω κάνει;»

Όσο για το πώς είναι να βρίσκεσαι στη φυλακή ως πρώην ποδοσφαιριστής, η απάντησή του είναι κυνική: «Το να είσαι ποδοσφαιριστής δεν αλλάζει τίποτα. Υπήρχαν πολλοί Γάλλοι, ακόμα και από τη Μασσαλία. Έβλεπα πολλές φανέλες της Μαρσέιγ στη φυλακή».

Κλείνοντας, έκανε τη δική του – αμφιλεγόμενη – αποτίμηση για τη ζωή και τη φυλακή: «Στη Γαλλία μπορούν να σε σκοτώσουν πολύ γρήγορα γι’ αυτό. Στη φυλακή επίσης, αλλά δεν φοβάμαι. Η φυλακή είναι ανοιχτή για ηλίθιους. Θα ξαναγυρίσω, δεν ξέρω για πόσο, αλλά έχω ποινή μέχρι το 2027».

Παρά τα όσα έχει ζήσει, ο Κόκε ζητά κάτι συγκεκριμένο από την κοινωνία: «Θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Ότι πρέπει να υπάρχει τεκμήριο αθωότητας και ότι κανείς δεν πρέπει να αποκλείεται επειδή έχει περάσει από τη φυλακή. Όλοι αξίζουν μια ευκαιρία».

