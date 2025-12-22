Χουάν Φεράντο: Στα ραντάρ ομάδων από Σλοβενία και Πολωνία!  

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ομάδες από τη Σλοβενία και την Πολωνία παρακολουθούν στενά την πορεία του Χουάν Φεράντο, ο οποίος οδηγεί τον Βόλο στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας.

Πρόκειται για έναν προπονητή που εργάζεται αθόρυβα, έχοντας παρουσιάσει ουσιαστικό έργο. Ο Βόλος, μαζί με τον Λεβαδειακό, αποτελούν τις ευχάριστες εκπλήξεις του φετινού πρωταθλήματος, με τον Χουάν Φεράντο να πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό την επιτυχημένη πορεία της ομάδας από τη Μαγνησία, η οποία βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας.

Επιτυχημένο ήταν η παρουσία του 44χρονου Καταλανού τεχνικού και την περυσινή σεζόν, όταν διατήρησε τον Πανσερραϊκό στη Super League, παρουσιάζοντας σε αρκετά παιχνίδια ελκυστικό ποδόσφαιρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως μία από τις πιο ιστορικές ομάδες της Σλοβενίας, αλλά και σύλλογος από την Πολωνία, παρακολουθούν την πορεία του Φεράντο, ο οποίος βλέπει τις μετοχές του να ανεβαίνουν κατακόρυφα.