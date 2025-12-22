Λεμονής: «Μεγάλωσα με τη νοοτροπία της νίκης – Λατρεύω την πίεση»

Την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη ως προπονητής της Ραντνίτσκι Νις παραχώρησε ο Τάκης Λεμονής στη Σερβία. Τι είπε για τα κοινά στοιχεία Ελλήνων – Σέρβων, τον Ολυμπιακό, την πίεση για αποτελέσματα, αλλά και τον Μίλος Σέστιτς.

Ο έμπειρος πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού ανέλαβε την επικίνδυνη αποστολή να απομακρύνει την Ραντνίτσκι Νις από την επικίνδυνη ζώνη του σερβικού πρωταθλήματος καταφέρνοντας μάλιστα να καταγράψει την πρώτη νίκη του εις βάρος της Ζελέζνιτσαρ με 1-0 στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστική. Έτσι η Ραντνίτσκι ανέβηκε στη 14η θέση. Ο Τάκης Λεμονής σε συνέντευξη του στη novosti.rs εξήγησε τους λόγους που πήρε αυτή την απόφαση.



«Καταρχάς, πιστεύω ότι εμείς, ως Έλληνες, δεν έχουμε πολλές διαφορές σε σχέση με τον σερβικό λαό. Έχουμε την ίδια θρησκεία, είμαστε πολύ κοντά γενικά και οι δύο χώρες και οι δύο λαοί. Για μένα, η γλώσσα του ποδοσφαίρου είναι ίδια παντού. Το πάθος είναι το βασικό στοιχείο στο ποδόσφαιρο. Μπορείτε να δείτε πώς γίνεται η χάκα στη Νέα Ζηλανδία… Τι να πω; Το πάθος υπάρχει παντού στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό γενικότερα. Προσπαθώ απλώς να φέρω περισσότερα στοιχεία στο αγωνιστικό στυλ της Ραντνίτσκι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί όπως βλέπω μέχρι τώρα, οι παίκτες έχουν μεγάλη θέληση να παλέψουν, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη οργάνωση στο παιχνίδι».



- Ήσασταν προπονητής του Ολυμπιακού, ενός συλλόγου όπου η νίκη ήταν η μοναδική επιλογή, και μάλιστα μπροστά σε φανατικούς φιλάθλους. Το στυλ των οπαδών είναι παρόμοιο και στο Νις, όπου το κοινό ακολουθεί και στηρίζει την ομάδα με πολύ συναίσθημα. Σας αρέσει αυτή η πίεση; Τη χρησιμοποιείτε ως καύσιμο που σας παρακινεί;

«Ναι, είναι αλήθεια ότι η πίεση μερικές φορές αποτελεί πρόβλημα για πολλούς ανθρώπους. Για μένα όμως και για τη δουλειά μου, είναι ένα καλό κίνητρο. Τη λατρεύω πραγματικά, γιατί από μικρή ηλικία, ακόμη και ως νεαρός ποδοσφαιριστής, είχα συνηθίσει να ζω με τη νοοτροπία της νίκης. Ήμουν πολύ νέος όταν πήγα στον Ολυμπιακό και εκεί κανείς δεν δεχόταν την ισοπαλία. Ξέρετε, τέτοια πράγματα δουλεύουν στο μυαλό σου και το κίνητρο είναι πολύ υψηλό».



-Η Ράντνιτσκι έχει το παρατσούκλι «Ρεάλ του Νίσαβα». Μπορείτε να πείτε στους φιλάθλους πώς θα είναι η Ράντνιτσκι του Λεμονή;

«Ξέρετε, πάντα, μα πάντα το αποτέλεσμα είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο ποδόσφαιρο. Και πιστεύω ότι όταν παίζεις καλά, έχεις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσεις. Όμως η απόδοση στο γήπεδο συχνά δεν συμβαδίζει με το αποτέλεσμα. Έχουμε δει κακά παιχνίδια που κερδίζονται και καλά παιχνίδια που χάνονται. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να γίνουμε καλύτεροι… να αποκτήσουμε καλύτερο στυλ παιχνιδιού, να έχουμε πιο οργανωμένο παιχνίδι.



Αν δούμε τον ματς που δώσαμε με τη Νόβι Παζάρ και το χάσαμε… αυτοί είναι στην 4η θέση. Δεν είδα αυτή τη διαφορά στο γήπεδο. Η Ραντνίτσκι ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο και γενικά είχαμε τον έλεγχο του αγώνα. Όμως χρειαζόμαστε περισσότερη δουλειά στο τελείωμα των φάσεων, στο παιχνίδι με πάσες, για να βελτιώσουμε συνολικά το στυλ μας. Όσο για μένα… βρίσκομαι εδώ μόλις μία εβδομάδα και έχω κάνει τέσσερις προπονήσεις με την ομάδα. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι μετά τη χειμερινή διακοπή, όταν θα έχουμε περισσότερο χρόνο για προετοιμασία και δουλειά σε τακτικά ζητήματα, θα βελτιώσουμε την ομάδα. Είμαι πολύ σίγουρος γι’ αυτό».

- Στην Ελλάδα, με τον Ολυμπιακό, ήσασταν η ομάδα που όλοι ήθελαν να νικήσουν. Στη Σερβία, ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτιζάν είναι πάντα κυρίαρχοι. Ποια είναι η συνταγή για να γίνει η Ράντνιτσκι «φονέας τω γιγάντων»;

«Υπάρχουν και άλλες κορυφαίες ομάδες σε όλο τον κόσμο. Εγώ θέλω να βγαίνω στο γήπεδο και να προσπαθώ να νικήσω τους πάντες. Το πώς θα το κάνουμε εξαρτάται από κάθε αντίπαλο ξεχωριστά. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό από το προηγούμενο.



Στη θέση που βρισκόμαστε τώρα, πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τα αποτελέσματα που θέλουμε να πετύχουμε, γιατί δεν είμαστε σε εύκολη κατάσταση. Καταλαβαίνω την πίεση και γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ. Είμαι εδώ για να προσπαθήσω να βελτιώσω την ομάδα, ώστε εγώ, το προπονητικό μου επιτελείο, η διοίκηση και όλοι στην ομάδα να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να γίνει αυτή η ομάδα καλύτερη.



Οι παίκτες είναι αυτοί που φέρνουν ή όχι τα αποτελέσματα. Εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε να γίνουν καλύτεροι μέσα από τη δουλειά μας».

Στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με τη Νόβι Παζάρ είπατε ότι είναι η πρώτη φορά που βρίσκεστε σε θέση να σκέφτεστε τους «μπόνους παίκτες» (ο κανονισμός αφορά παίκτες κάτω των 21 ετών). Το σερβικό ποδόσφαιρο είναι πάντα βιτρίνα νεαρών ταλέντων για ευρωπαϊκούς συλλόγους. Είστε έτοιμος να πάρετε το ρίσκο και να δώσετε ευκαιρίες στους εφήβους από τις ακαδημίες ή θα εμπιστευτείτε περισσότερο τους έμπειρους παίκτες στο δεύτερο μέρος της σεζόν;

«Πρέπει πάντα να ξεκινάμε το παιχνίδι με δύο μπόνους παίκτες. Αν όμως έχω τρεις πολύ καλούς μπόνους παίκτες, γιατί να μην παίξουν; Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η απόφαση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Σερβίας. Μου αρέσει πολύ. Είναι εξαιρετική. Είναι πολύ σημαντική, γιατί κάθε χώρα συνεχώς φέρνει ξένους παίκτες. Ε, όχι! Πρέπει να έχουμε παίκτες από τη δική μας χώρα. Και είμαι 100% υπέρ αυτής της απόφασης».



- Κατά τη διάρκεια της καριέρας σας είχατε μεγάλη εμπειρία στο Champions League, νικήσατε μεγάλες ομάδες όπως η Βέρντερ και η Λάτσιο, παίξατε σε νοκ άουτ φάσεις. Ποια είναι τα βασικά συστατικά που χρειάζεται το σερβικό ποδόσφαιρο για να κάνει το βήμα μπροστά στην Ευρώπη; Θα μπορούσε η Ράντνιτσκι να είναι κάποτε ένας τέτοιος σύλλογος, όπως ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ;



«Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, υπό αυτές τις συνθήκες, δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοια πράγματα. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι: στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν έρχεται μέσα σε έναν χρόνο ή σε μία στιγμή. Πρέπει να χτίζουμε βήμα-βήμα για να γίνουμε κορυφαία ομάδα. Η Σερβία είναι μία από τις πιο ταλαντούχες χώρες σε όλα τα αθλήματα: πόλο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, ποδόσφαιρο. Προπονητές και παίκτες βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Θυμάμαι όταν έπαιζα, υπήρχαν φανταστικά ονόματα. Ο Ερυθρός Αστέρας κατέκτησε το Champions League. Φυσικά, όλα αυτά συνέβησαν τη δεκαετία του ’90 και καταλαβαίνετε ότι τότε το ποδόσφαιρο ήταν σημαντικό, αλλά υπήρχαν και άλλα πράγματα. Ωστόσο, το ταλέντο στο σερβικό ποδόσφαιρο είναι τεράστιο. Γι’ αυτό είμαι 100% υπέρ αυτής της απόφασης (για τους μπόνους παίκτες).

- Αναφέρατε Σέρβους παίκτες. Στην καριέρα σας συνεργαστήκατε με τους Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, Ντάρκο Κοβάσεβιτς, Μάρκο Μάριν. Συμβουλευτήκατε κάποιον από αυτούς πριν έρθετε;

«Θυμάμαι και τον Μίλος Σέστιτς, ξέρετε. Ο Μίλος Σέστιτς ήταν καταπληκτικός παίκτης. Δεν μίλησα μόνο με αυτούς, αλλά με πολλούς Σέρβους φίλους που έχω. Ναι, φυσικά και μίλησα. Είναι κάτι που μένει μεταξύ μας… αλλά… τους άρεσε η απόφασή μου».





