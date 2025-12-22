Μαγική απόκρουση Όμπλακ στη Χιρόνα – από τις κορυφαίες της σεζόν (vid)

Ο Γιαν Όμπλακ απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στον κόσμο, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή και εξαιρετικά δύσκολη επέμβαση στη νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης επί της Χιρόνα.

Οι «ροχιμπλάνκος» πέρασαν με εμφατικό τρόπο από την Καταλονία, επικρατώντας με 3-0 στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της La Liga, χάρη στα γκολ των Κόκε (13’), Γκάλαχερ (38’) και Γκριεζμάν (90+2’). Παρ’ όλα αυτά, το στιγμιότυπο που ξεχώρισε δεν ήταν κάποιο από τα τέρματα της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε, αλλά η εντυπωσιακή αντίδραση του Σλοβένου κίπερ.

Στο 23ο λεπτό, με το σκορ στο 1-0 υπέρ της Ατλέτικο, η Χιρόνα κέρδισε φάουλ από τη δεξιά πλευρά, λίγο έξω από την περιοχή. Η εκτέλεση δημιούργησε αναμπουμπούλα στην άμυνα και η μπάλα κατέληξε στον Βίτσελ, ο οποίος σούταρε εξ επαφής.

Ο Όμπλακ, όμως, με αστραπιαία αντίδραση, οπισθοχώρησε, άπλωσε το χέρι του και με μια υπεράνθρωπη προσπάθεια απομάκρυνε την μπάλα ελάχιστα πριν περάσει τη γραμμή της εστίας. Μια επέμβαση υψηλού βαθμού δυσκολίας, που ήδη συγκαταλέγεται στις κορυφαίες αποκρούσεις της φετινής σεζόν.

Μετά τη νίκη αυτή και εκμεταλλευόμενη την ήττα της Βιγιαρεάλ από την Μπαρτσελόνα, η Ατλέτικο Μαδρίτης ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας με 37 βαθμούς. Μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων, οι Μαδριλένοι θα ταξιδέψουν στο Σαν Σεμπαστιάν, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.