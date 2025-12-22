Δημοψήφισμα στη Μαδρίτη: στήριξη στον Αλόνσο, «κόκκινη κάρτα» στον Βινίσιους

Η φετινή σεζόν μπορεί να έκλεισε χωρίς νέους… τριγμούς για τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως η γεύση που άφησε στους φιλάθλους της κάθε άλλο παρά γλυκιά ήταν

Η νίκη με 2-0 επί της Σεβίλλης του Ματίας Αλμέιδα (20/12) κράτησε τη «βασίλισσα» σε τροχιά τίτλου, στο -4 από την Μπαρτσελόνα, δεν μπόρεσε όμως να αλλάξει τη συνολική εικόνα μιας χρονιάς χωρίς τρόπαιο, την ώρα που οι «μπλαουγκράνα» πανηγύρισαν το εγχώριο τρεμπλ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα και με φόντο όσα διαρρέουν για την κατάσταση στα αποδυτήρια, η Marca προχώρησε σε μια μεγάλη διαδικτυακή ψηφοφορία, ζητώντας από τον κόσμο της Ρεάλ να τοποθετηθεί ανοιχτά για τα αίτια της αγωνιστικής αστάθειας.

Περισσότεροι από 100.000 συμμετέχοντες απάντησαν στα ερωτήματα του ισπανικού μέσου. Στο βασικό ερώτημα για το πού εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα της ομάδας, το 61% έστρεψε τα βέλη του στους ποδοσφαιριστές, το 23% στη διοίκηση και μόλις το 16% στον προπονητή, Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Βάσκος τεχνικός, μάλιστα, φαίνεται να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της εξέδρας, καθώς το 76% τάχθηκε υπέρ της παραμονής του στον πάγκο τουλάχιστον μέχρι το Σούπερ Καπ (7–11/1/2026). Στον αντίποδα, ο μεγάλος «χαμένος» της ψηφοφορίας είναι ο Βινίσιους Τζούνιορ.

Στην ερώτηση για το ποια θα ήταν η καλύτερη λύση για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, το εντυπωσιακό 86% απάντησε πως η πώλησή του αποτελεί μονόδρομο, θεωρώντας ότι η κατάσταση δεν μπορεί πλέον να αντιστραφεί. Μόλις το 7% υποστηρίζει ότι πρέπει να στηριχθεί, ενώ ένα ακόμη 7% εκτιμά πως πρόκειται απλώς για θέμα απόδοσης και ότι η συζήτηση θα κοπάσει μόλις επιστρέψει στα υψηλά του στάνταρ.

Τέλος, η πλειοψηφία των φίλων της Ρεάλ (73%) θεωρεί πως η ομάδα χρειάζεται άμεση ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, ενόψει της συνέχειας και της νέας σεζόν.