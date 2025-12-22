Οπαδοί ΑΕΛ Novibet: «Εξαφάνισμένη η διοίκηση, δεν έχει αναλάβει μισή ευθύνη για το χάλι που παρουσιάζει»

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΛ, εξαπολύοντας επίθεση στη διοίκηση και τον Αχιλλέα Νταβέλη, για τη φετινή πορεία της ομάδας.

Αναλυτικά:

Το παρακάτω κείμενο έχει συνταχθεί πρίν από τον αγώνα με τον Aτρόμητο.

Όσα θα αναφερθούν, γράφτηκαν ανεξαρτήτως του αποτελέσματος αυτού του πολύ κομβικού αγώνα για την πορεία της Ομάδας και έχουν έναν και μοναδικό αποδέκτη.

Τον άνθρωπο που ανέλαβε πριν από 4 χρόνια τα ηνία της ΠΑΕ.

Για την οικονομία της συζήτησης, και πιστώνοντας στην διοίκηση την απελευθέρωση της Ομάδας από το προηγούμενο καθεστώς και την επιστροφή στην πρώτη κατηγορία, θα επικεντρωθούμε αποκλειστικά στα γεγονότα και τις καταστάσεις της φετινής χρονιάς. Εξάλλου, στα χρόνια αυτά επισημάναμε όταν έπρεπε τα κακώς κείμενα και δεν κρυφτήκαμε ποτέ πίσω από το δάχτυλό μας.

Η χρονιά αυτή ξεκίνησε με πλήθος δημοσίων δηλώσεων του προέδρου, την παρουσίαση του νέου επιτελείου καθώς και την στοχοθεσία για το μέλλον της ΑΕΛ.

Στην συνέντευξη τύπου αυτή τέθηκαν στόχοι και δόθηκαν δεσμεύσεις που δεν έχουν γίνει πράξεις σε κανένα σημείο της σεζόν, παρά μόνο έμειναν κούφια λόγια.

Επομένως, αξιολογούμε την πορεία της διοίκησης βάσει των δικών της δηλώσεων και όχι βάσει των προσδοκιών και των απαιτήσεων που έχει ο ΛΑΟΣ αυτής της Ομάδας, τις οποίες από ότι φαίνεται δεν αντιλαμβάνεστε ούτε στο ελάχιστο!

Παρουσιάσατε στον κόσμο ένα πλάνο τριετίας - πενταετίας σύμφωνα με το οποίο η ομάδα θα εδραιωνόταν στην σούπερ λιγκ πέραν πάσης αμφιβολίας και αντί αυτού διανύουμε έναν από τους χειρότερους πρώτους γύρους στην ιστορία μας, με μία μόλις νίκη.

Εκθειάσατε τις αρετές των νέων προσθηκών, παρόλα αυτά μέχρι σήμερα έχουμε αλλάξει δύο προπονητές ενώ παραμένουν άτομα σε κρίσιμες θέσεις στην Ομάδα με διακοσμητικό ρόλο, οι οποίοι δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα.

Μιλήσατε για οργάνωση, σχεδιασμό μέχρι και για ανεξάρτητο τμήμα σκάουτινγκ, ενώ η Ομάδα παραπαίει χωρίς καμία οργάνωση, κανένα πλάνο αγωνιστικά και μεταγραφικά.

Το ίδιο συμβαίνει και με τα τμήματα των Κ15 & Κ17 & Κ19, που ανταπεξέρχονται κάτω από αντίξοες συνθήκες πλήρως υποστελεχωμένα, μολονότι έχετε τονίσει επανειλημμένως τη σημασία τους για το μέλλον του Συλλόγου.

Ακόμα και αν όλα αυτά λυθούν δια μαγείας, η μεγαλύτερη και διαχρονική σας αποτυχία είναι στο να αφουγκραστείτε τον κόσμο της ΑΕΛ, και στην σχέση που χτίσατε ( ; ) μαζί του.

Από την πρώτη στιγμή κουνήσατε το δάχτυλο στον κόσμο, παρά την ανταπόκρισή του και με την πρώτη ευκαιρία τον αποκλείσατε από τον πιο άμεσο και απλό δίαυλο επικοινωνίας με τη διοίκηση κλειδώνοντας τα σχόλια στην επίσημη σελίδα της παε. Ζήσαμε να ακούσουμε μέχρι και δηλώσεις ότι η ΑΕΛ μας αποτελεί προσωπικό μαγαζί στο οποίο η οποιαδήποτε φίλαθλη άποψη που εκφράζεται είναι "εκσπερμάτωση" που χαλάει την ηρεμία της Ομάδας (!).

Όταν μετά από δεκαετίες η Ομάδα επέστρεψε στα χέρια Λαρισαίων φανταζόμασταν μια διοίκηση που θα έβγαινε μπροστά και θα γινόταν ένα μαζί μας. Όχι μια διοίκηση εξαφανισμένη που δεν έχει αναλάβει μισή ευθύνη για το χάλι που παρουσιάζει. Στον διασυρμό από τον νπς την ευθύνη ανέλαβαν οι αρχηγοί και αργότερα για να κατευνάσουν την οργή του κόσμου, βρέθηκε εκτεθειμμένος ένας προπονητής που μόλις είχε έρθει, βαλμένος να μιλάει για αγωνιστική ανάκαμψη και για μια ΠΑΕ που τα κάνει όλα τέλεια. Φυσικά, πολύ σύντομα χρησιμοποιήθηκε ως άλλο ένα εξιλαστήριο θύμα.

Και φτάνουμε στο σήμερα, οπού δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για άλλο χαμένο χρόνο και χρειάζονται δραστικές αλλαγές.

Σε καλούμε λοιπόν, Αχιλλέα Νταβέλη, να εμφανιστείς ενώπιον του ΛΑΟΥ της ΑΕΛ, όπως με τόση ευκολία έκανες στην αρχή της χρονιάς, να τοποθετηθείς για όλα τα παραπάνω και να κάνεις επιτέλους τον απολογισμό σου για όλα τα τετελεσμένα.

Να απαντήσεις στα ερωτήματα που βασανίζουν μια πόλη ολόκληρη.

Τι γίνεται με τις υποχρεώσεις και τα οικονομικά της Ομάδας;

Τι γίνεται με τον μεταγραφικό σχεδιασμό, με τους παίκτες που θα αποχωρήσουν;

Υπάρχει κάποιο πλάνο για το μέλλον της Ομάδας ή πελαγοδρομείς;

Υπήρξε ή υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για την αγορά των μετοχών;

Τι έχεις να πεις για την οφθαλμοφανή και πλήρη εγκατάλειψη των τμημάτων υποδομών, καθώς και την απόλυτη έλλειψη οργάνωσης;

Τι συμβαίνει με το ζήτημα του γηπεδικού και με την εκστρατεία που ξεκίνησε στην αρχή της χρονιάς, την οποία ο κόσμος στήριξε με την υπογραφή του.

Βρίσκεσαι σε αναζήτηση αγοραστή ή συμμάχου;

Και τέλος πάντων, συνειδητοποιείς επιτέλους εάν μπορείς ή όχι, να ανταποκριθείς απέναντι στο μέγεθος και στο μεγαλείο αυτής της Ιδέας;

Τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα τις οφείλεις στον ΛΑΟ της ΑΕΛ εδώ και τώρα.

Να είσαι σίγουρος πως ακόμη και τώρα, εάν βγεις και μιλήσεις ειλικρινά ο κόσμος θα είναι σύμμαχος και όχι εχθρός, όπως τον έχεις στρέψει τόσο καιρό.

ΑΕΛ ΘΥΡΑ 1

