Ολυμπιακός: Ταρέμι ο εκτελεστής – 7 γκολ σε 10 ματς πρωταθλήματος

Ο Μεχντί Ταρέμι σκοράρει κατά ριπάς στον Ολυμπιακό, προσπερνώντας τους Μαροκινούς στράικερ.

Στον Ολυμπιακό τα τελευταία 2,5 χρόνια ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει καταρρίψει κάθε ρεκόρ σκοραρίσματος, αλλά φέτος απέκτησε σοβαρό… ανταγωνισμό από τον Μεχντί Ταρέμι. Ο Ιρανός φορ δείχνει μια σταθερότητα στη σχέση του με το σκοράρισμα, παρόλο που δεν ξεκινά συνήθως βασικός και ο χρόνος συμμετοχής του είναι λιγότερος από του Μαροκινού.

Παρόλα αυτά, ο Ταρέμι μετρά 7 γκολ σε 10 αγώνες πρωταθλήματος, προσπερνώντας τους Ελ Κααμπί και Ελ Αραμπί. Ο πρώτος στην πρώτη του σεζόν είχε 5 γκολ στα πρώτα του δέκα ματς, ενώ ο δεύτερος είχε σημειώνει 4 τέρματα στο ίδιο διάστημα.

Ο 33χρονος επιθετικός δείχνει την ποιότητά του σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στα επόμενα παιχνίδια θα αποτελέσει τη βασική αιχμή στην επίθεση του Ολυμπιακού, όσο ο Ελ Κααμπί βρίσκεται στο Μαρόκο για το Κόπα Άφρικα.

