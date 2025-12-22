ΑΕΚ: Γιορτές στην κορυφή μετά από 18 χρόνια!

Η τελευταία φορά που η ΑΕΚ βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας πριν από τις εορτές των Χριστουγέννων ήταν το 2007!

Ένα απίστευτο σερί χωρίς ήττα 13 αγώνων έτρεξε η ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα, μετρώντας 12 νίκες και μια ισοπαλία σε όλες τις διοργανώσεις. Και η διακοπή των Χριστουγέννων την φέρνουν στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς νίκησε χθες την κούραση και την… κατάρα των Χριστουγέννων και έστω και δύσκολα επικράτησε 2-1 του ΟΦΗ με ανατροπή. Σε συνδυασμό με την γκέλα του Ολυμπιακού το Σάββατο, η Ένωση ανέβηκε μόνη πρώτη στο ρετιρέ της βαθμολογίας, κάτι που είχε να συμβεί πολλά χρόνια.

Η τελευταία φορά που η ΑΕΚ έκανε Χριστούγεννα στην κορυφή του πρωταθλήματος ήταν τη σεζόν 2007-08. Τότε είχε νικήσει την τελευταία αγωνιστική 2-0 τον ΠΑΟΚ εντός έδρας και είχε συγκεντρώσει 33 βαθμούς μετά από 14 αγωνιστικές. Βρισκόταν στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από τον Παναθηναϊκό.

