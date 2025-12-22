Η Τσέλσι θέλει να προλάβει τους ανταγωνιστές για τον Καρέτσα!

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με τις εκπληκτικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Σύμφωνα, μάλιστα με το «TeamTalk» η Τσέλσι κινείται δυναμικά για να αποκτήσει τον 18χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό, θέλοντας να προλάβει τους ανταγωνιστές της.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα οι «μπλε» του Λονδίνου θα καταθέσουν πρόταση για την απόκτηση του Καρέτσα στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, όντας διατεθειμένοι να δώσουν ένα ποσό πάνω από τα 50 εκατ. ευρω.

Στην Τσέλσι έχουν ψηλά στην μεταγραφική τους λίστα τον Καρέτσα και επιθυμία των Άγγλων είναι να κινηθούν γρήγορα για την απόκτηση του wonderkid της Γκενκ και της Εθνικής Ελλάδος.

Ο Καρέτσας την φετινή σεζόν σε 27 εμφανίσεις με την φανέλα της Γκενκ μετράει δύο γκολ, ενώ έχει μοιράσει και 10 ασίστ, με το ενδιαφέρον για την απόκτησή του να είναι εντονότατο.