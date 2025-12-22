Ο Σεμένιο αποφασίζει για το μέλλον του με τις Γιουνάιτεντ-Σίτι να πιέζουν

Ο Αντουάν Σεμένιο αναμένεται να πάρει σύντομα την απόφαση για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τις δύο ομάδες του Μάντσεστερ να δίνουν μεγάλη «μάχη».

Το συμβόλαιο του Σεμένιο με την Μπόρνμουθ προβλέπει οψιόν αγοράς ύψους 65 εκατ. ευρώ, που θα είναι ενεργή για το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, με την Γιουνάιτεντ και την Σίτι να έχουν έρθει ήδη σε επαφή με τον 25χρονο εξτρέμ και την ομάδα του.

Για τον Σεμένιο υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από την Λίβερπουλ, όμως οι «Reds» έχουν χάσει έδαφος στην μάχη για την απόκτηση του Γκανέζου μεσοεπιθετικού, δεδομένη της κακής αγωνιστικής κατάστασης που βρέθηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Έτσι, οι δύο ομάδες του Μάντσεστερ θα δώσουν την μάχη τους, για να πείσουν τον Σεμένιο, με την απόφαση του 25χρονου ποδοσφαιριστή να αναμένεται σύντομα, όπως αναφέρουν τα βρετανικά media.