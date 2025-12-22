Κόντης: «Δεχτήκαμε δύο εύκολα γκολ»

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης στάθηκε στα δύο γκολ που δέχθηκε η ομάδα του κόντρα στην ΑΕΚ, τονίζοντας ότι ήταν δύο εύκολα γκολ που δεν έπρεπε να δεχθούν οι παίκτες του.

Αναλυτικά ο τεχνικός του ΟΦΗ είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Καλές γιορτές. Ένα πολύ περίεργο παιχνίδι για εμάς. Προσπαθήσαμε να κερδίσουμε κάτι από μία ομάδα που έχει πολύ καλό μομέντουμ και είναι σε φουλ αυτοπεποίθηση. Ψάχναμε ένα τέτοιο παιχνίδι να φτιάξουμε την ψυχολογία μας. Ήμασταν πολύ καλοί στα πρώτα 25 λεπτά.

Πετύχαμε το γκολ, είχαμε το δοκάρι κι άλλες φάσεις που δεν τις τελειώσαμε καλά. Οσο περνούσε ο χρόνος η ΑΕΚ μας πίεσε. Αντισταθήκαμε καλά. Ο σχηματισμός που παίξαμε μας βοήθησε. Δεχθήκαμε δυο γκολ από μία στατική φάση και το άλλο από κακή εκτίμηση. Δυο εύκολα γκολ.

Αλλάξαμε το σχηματισμό και παίζοντας με δυο φορ, να δώσουμε επιθετικότητα. Δημιουργήσαμε προϋποθέσεις, μας έδωσε χώρο η ΑΕΚ. Δεν πετύχαμε κάποιο γκολ και το ματς τελείωσε όπως είδατε».

Για τους τρεις στην άμυνα που επέλεξε να παίξει; «Ειχαμε παίξει δυο ματς με την ΑΕΚ. Μας δημιούργησε πρόβλημα να καλύψουμε τις πλευρές και με πέντε παίκτες όταν αμυνόμαστε μας βοηθούσε να καλύψουμε το πλάτος της ΑΕΚ. Παίζοντας πρώτη φορά το σχηματισμό, δεν επιτρέψαμε σε Λιούμπισιτς και Ζοάο Μάριο να γίνουν επικίνδυνοι. Κλείσαμε αυτό αλλά την πατήσαμε αλλού».