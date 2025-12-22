H AEK έδειξε «κοχόνες», ο ΠΑΟΚ έκανε πλάκα στους θλιβερούς «Τουμπάδες»!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για τη νέα συνθήκη στην κορυφή της βαθμολογίας καθώς και το... υποτιθέμενο ντέρμπι στην Τούμπα.

Να λοιπόν που ο Μάρκο Νίκολιτς όχι μόνο πανηγύρισε με την ΑΕΚ ΤΟΥ την πρόκριση στους "16" του Conference League αλλά έκλεισε το 2025 όντας ΠΡΩΤΟΣ στη βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος. Και τα δύο με ανατροπή: την περασμένη Πέμπτη από 0-2, 3-2 την Κραϊόβα, πριν από λίγο από 0-1, 2-1 τον ΟΦΗ.

Δύο σερί ισοπαλίες ο Ολυμπιακός με Άρη και Κηφισιά, δύο σερί νίκες η ΑΕΚ και η συνθήκη στη βαθμολογία άλλαξε. Η Ένωση έδειξε ξανά "κοχόνες", κατέθεσε την ψυχή και την ποιότητά της στο χορτάρι και πλέον θα κάνει τα καλύτερα ΑΕΚούγεννα! Πολλές φορές στο παρελθόν οι Ενωσίτες έχουν περάσει "μαύρες γιορτές" όμως φαίνεται πως ο Νίκολιτς δεν έχει φτιάξει μόνο καλή ομάδα, αλλά ένα σύνολο με ισχυρό χαρακτήρα. Το οποίο έπαιξε σε κορυφαία ένταση περισσότερα από 100 λεπτά απέναντι στην Κραϊόβα και μόλις 4 ημέρες αργότερα ανταποκρίθηκε ξανά παρόλο που βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο (πίσω στο σκορ) από το 2ο λεπτό. Κι όχι μόνο αυτό.

Πρέπει να διαθέτεις μεγάλη πνευματική δύναμη για να ανταποκριθείς σε τρία ακυρωθέντα γκολ (ορθά δεν μέτρησαν) αλλά και σε ένα χαμένο πέναλτι. Πόσο εύκολο πιστεύετε πως είναι να πανηγυρίζει μια ομάδα, να πιστεύει ότι ισοφάρισε το παιχνίδι και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να βιώνει την απογοήτευση; Και τούτο να συμβαίνει ξανά και ξανά. Μοιάζει με ανάβαση στην οποία αντικρίζεις την κορυφή αλλά ξαφνικά γλιστράς και πρέπει να σκαρφαλώσεις πάλι από την αρχή.

Η ΑΕΚ δείχνει πως είναι χτισμένη για τα δύσκολα. Οι παίκτες της δεν λύγισαν από τις κακουχίες του πρώτου ημιχρόνου και με ηγέτη τον Πέτρο Μάνταλο στο β΄, έφτασαν σταδιακά εκεί που ήθελαν. Ο Λούκα Γιόβιτς αποδεικνύει σε κάθε παιχνίδι πόσο σπουδαίος φορ είναι. Μπορεί να χρειάζεται... υπομονή μέχρι να πανηγυρίσει οριστικά ένα γκολ, όμως δεν μασάει. Κόντρα στον ΟΦΗ την... 3η φορά ο Σέρβος πιστώθηκε αυτό που άξιζε και η Ενωση το τρίποντο που την έφερε στην κορυφή.

Ναι, στο τελευταίο 15λεπτο φάνηκε η κόπωση, βγήκε το άγχος για το διακύβευμα του ματς, όμως τελικά πανηγύρισε την πρώτη θέση και τις υπέροχες γιορτές που κέρδισε με το σπαθί της.

Τώρα πλέον είναι η ώρα του Ριμπάλτα και του κλαμπ. Να "τρέξουν" τις αναγκαίες μεταγραφικές προσθήκες ώστε η αρχή του 2026 να δώσει στον Νίκολιτς αυτό που χρειάζεται για να συνεχίσει ακόμη καλύτερα την εξαιρετική δουλειά που κάνει.

Στην Τούμπα... υποτίθεται ότι θα βλέπαμε ντέρμπι. Μέγα λάθος. Παράσταση για ένα ρόλο ήταν το "φτωχό" 2-0 του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού. Πεντάρα έπρεπε να γράψει το ταμπλό με βάσει την εικόνα των δύο ομάδων στο χορτάρι, αλλά ο Κότσαρης κατάφερε να διασώσει την αξιοπρέπεια του τριφυλλιού και να περιορίσει την ήττα σε φυσιολογικά επίπεδα.

Όμως η διαφορά των δύο ομάδων υπήρξε ΧΑΩΔΗΣ. Από τη μία πλευρά ένα έξοχο σύνολο, καθρέφτης της πολυετούς δουλειάς του προπονητή του, με σημαιοφόρους "Ντέλια", Τάισον, Ζίβκοβιτς, Κένι έκανε ό,τι γούσταρε. Πιο εύκολη νίκη σε ντέρμπι δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς στον Δικέφαλο. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ δεν είχε αντίπαλο και -επαναλαμβάνω- το 2-0 είναι πολύ "φτωχό" γι αυτή την εξαιρετική εμφάνιση. Σημαντικό το γεγονός ότι σκόραρε ο νεαρός Μύθου, ένα παιδί που έχει πολλά περιθώρια εξέλιξης και σίγουρα είναι απείρως πιο χρήσιμος από τον Τσάλοφ.

Και από την άλλη πλευρά οι θλιβεροί "Τουμπάδες". Αυτό το... κάτι σαν Παναθηναϊκός που δεν πάτησε ουσιαστικά ποτέ το χορτάρι της Τούμπας. Στην άμυνα για γέλια, καθώς μόνο ο Κότσαρης έσωζε. Η δημιουργία μια τραγωδία και η τελική προσπάθεια "καθρεφτίζεται" στο άθλιο πλασέ του Μπακασέτα. Α, και στην κλωτσιά του Σβιντέρσκι στον Παβλένκα όπου πολύ εύκολα θα μπορούσε να δοθεί κόκκινη κάρτα.

Δεν θα κουραστώ να γράφω (όσο κι αν κάποιοι εδώ μέσα... παλεύουν να το αμφισβητήσουν) ότι με αυτό το υλικό ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πάει ΠΟΥ-ΘΕ-ΝΑ. Oχι ο Μπενίτεθ, ούτε ο Θεός ο ίδιος δεν μπορεί να τους κάνει ομάδα. Το ρόστερ του Παναθηναϊκού πρέπει να ΞΗΛΩΘΕΙ και να ξαναφτιαχτεί από την αρχή με πραγματικούς πρωταγωνιστές. Δεν αρκεί κάποιοι να είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Πρέπει να έχουν και την προσωπικότητα να παίζουν σε μια ομάδα υψηλών στόχων και μεγάλης ιστορίας.

Ταυτόχρονα όμως δεν μπορεί ένας προπονητής της αξίας και των επιτυχιών του Μπενίτεθ να δηλώνει ότι η ομάδα του "ήταν ανταγωνιστική" στο πρώτο ημίχρονο. Συγνώμη, που το είδε; Στις αλλεπάλληλες φάσεις που ο ΠΑΟΚ από αριστερά, με Τάισον και "Ντέλια" έκανε τον Γεντβάι να ξεχάσει το όνομά του;

Με αυτή την εικόνα είναι προφανές ότι ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει να μείνει εκτός πρώτης 4αδας πλέι οφ. Δεν θα αποτελέσει έκπληξη. Ο τούρμπο Λεβαδειακός εάν δεν λυγίσει από την πίεση του στόχου μπορεί να οδηγήσει την ομάδα του Αλαφούζου σε (ένα ακόμη) ιστορικό κάζο!