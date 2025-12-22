Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Τεσσάρα για την Μπέτις που μπαίνει σε τροχιά Ευρώπης

Η Μπέτις επιβλήθηκε άνετα 4-0 της Χετάφε στην Ανδαλουσία, ισχυροποιώντας τη θέση της στην κατάταξη με στόχο την εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού «εισιτήριου».

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην League Phase του Europa League, διατηρήθηκε στην έκτη θέση που εξασφαλίζει θέση σε ευρωπαϊκή διοργάνωση για την επόμενη σεζόν, έχοντας απόσταση πέντε βαθμών από Θέλτα και Αθλέτικ Μπιλμπάο που ακολουθούν.

Ξεκάθαρα ανώτερη στο πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι, δημιούργησαν αρκετές φάσεις, φροντίζοντας παράλληλα να μην απειληθούν στο ελάχιστο. Ο Ρουιμπάλ βρήκε δίχτυα στο 16′ μετουσιώνοντας σε γκολ την υπεροχή των “βερδιμπλάνκος”, που άγγιξαν δεύτερο τέρμα με τον Άντονι στο 34′.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους η Μπέτις διπλασίασε τα τέρματά της. Δεύτερο προσωπικό τέρμα του Ρουιμπάλ, ο οποίος βρήκε δίχτυα στο 49′ μετά από όμορφη ατομική ενέργεια. Τρία λεπτά αργότερα σκυτάλη στο σκοράρισμα πήρε ο Φορνάλς, με τον Ισπανό μέσο να ¨σφραγίζει” το τρίποντο για την ομάδα του.

Η Χετάφε προσπάθησε να αντιδράσει, σκόραρε στο 57′, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά από παρέμβαση του VAR και με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα η Μπέτις έφτασε σε τέταρτο γκολ με τον Κούτσο Ερνάντεζ, έπειτα από δημιουργία του Ρόκα, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην επικράτησή της.

Οι φιλοξενούμενοι απώλεσαν τεράστια ευκαιρία για το γκολ της τιμής στο 89′, με τον Μαγιοράλ να αστοχεί από την άσπρη βούλα.