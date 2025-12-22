Γιόβιτς: «Μπορώ να γίνω καλύτερος...»

Ο Λούκα Γιόβιτς μίλησε για τις εμφανίσεις του με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Ο επιθετικός της Ενωσης έχει φτάσει ήδη τα 11 γκολ αλλά στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ, όπου επίσης σκόραρε, τόνισε ότι μπορεί να γίνει καλύτερος.

«Ελπίζω να βοηθάω την ομάδα με τα γκολ μου, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος με τον τρόπο που παίζω. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει καλύτερος και δεν μπορώ να γίνω χειρότερος από αυτόν τώρα. Δεν αισθάνομαι φρέσκος, είμαι κουρασμένος.

Δεν έκανα προετοιμασία και παίζω όλα τα ματς, γιατί οι άλλοι επιθετικοί αντιμετωπίζουν τραυματισμούς. Ξέρω ότι θα βελτιωθώ στο δεύτερο μέρος της σεζόν. Πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω για να πετύχουμε τους στόχους μας».

Για την ατμόσφαιρα στην OPAP Arena: «Πρώτα πρέπει να πω ευχαριστώ στους φιλάθλους μας. Μας δίνουν ώθηση είτε παίζουμε στην OPAP Arena είτε εκτός έδρας. Είναι ο λόγος που παίζουμε έτσι. Είμαι χαρούμενος με τη ζωή εδώ και με την ομάδα.

Έχω πολύ καλούς συμπαίκτες και πάνω από όλα καλούς ανθρώπους στα αποδυτήρια. Μπορώ να αισθανθώ την αγάπη που έχουν όλοι για την ομάδα.

Γίνομαι ένα με αυτούς και είμαι χαρούμενος εδώ. Ελπίζω να μείνουμε ενωμένοι».