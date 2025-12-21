Κάκωση έσω πλαγίου ο Παβλένκα - 4 έως 6 εβδομάδες εκτός δράσης!

Ο Τσέχος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ υπέστη βαρύ τραυματισμό μετά την σφοδρή σύγκρουση που είχε με τον Κάρολ Σφιντέρσκι και θα αναγκαστεί να απουσιάσει για μεγάλο διάστημα!

Ο Γίρι Παβλένκα μετά την σύγκρουση που είχε με τον Σφιντέρσκι αναγκάστηκε να αποχωρήσει με φορείο από το γήπεδο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, έχοντας δεχθεί χτύπημα στον θώρακα και στο γόνατο.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων, μάλιστα έδειξαν ότι ο έμπειρος πορτιέρε του ΠΑΟΚ υπέστη κάκωση έσω πλαγίου β' βαθμού στο δεξί γόνατο και θα αναγκαστεί να απουσιάσει για διάστημα 4-6 εβδομάδων.

Φυσικά, ο τραυματισμός του Παβλένκα αποτελεί πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, που θα αναγκαστεί να χάσει τον βασικό του τερματοφύλακα για τουλάχιστον έναν μήνα.