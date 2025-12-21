Η κριτική της ΑΕΚ: Πρωταγωνιστές οι σκόρερ Λιούμπιτσιτς-Γιόβιτς, κομβικές οι αλλαγές Νίκολιτς στην ανάπαυλα

Η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 του ΟΦΗ με ανατροπή πιάνοντας κορυφή με τους σκόρερ Λιούμπισιτς-Γιόβιτς να ξεχωρίζουν και τους Μάνταλο-Κοϊτά που μπήκαν στην ανάπαυλα να αλλάζουν τις ισορροπίες.

Στρακόσα 7

Στο γκολ που δέχεται δεν φέρει ευθύνη. Από εκεί και πέρα καθάρισε κάποιους κινδύνους με αποτελεσματικότητα και έδωσε συνέχεια στην σταθερά καλή του παρουσία κάτω από τα δοκάρια.

Πένραϊς 7

Δεν ήταν το καλύτερο του παιχνίδι. Το γκολ του ΟΦΗ ξεκινά από την πλευρά του καθώς χάνει στον χώρο τον Νους ενώ επιθετικά ενώ έπαιρνε την πλευρά και πλαγιοκοπούσε σωστά δεν είχε σωστές επιλογές με την μπάλα στα πόδια. Μοναδική ουσιαστική του ενέργεια το κερδισμένο πέναλτι.

Ρέλβας 8

Ακόμα ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου από τον Ρέλβας. Υπήρχαν κάποια θέματα στο πρώτο τέταρτο με τον ταχύτατο Σαλσέδο ωστόσο από ένα σημείο και μετά περιορίστηκαν και ο Πορτογάλος βγήκε νικητής στις περισσότερες μονονομαχίες που έδωσε ψηλά και χαμηλά.

Βίντα 8

Και ο Κροάτης ξεκίνησε… μουδιασμένα όπως όλη η ΑΕΚ αντιμετωπίζοντας προβλήματα με τον Σαλσέδο ωστόσο όσο περνούσε η ώρα έβρισκε τα πατήματα του. Παρά τα 37 του χρόνια και παρά το ότι είχε ένα εξαντλητικό παιχνίδι την Πέμπτη, έπαιξε ξανά, ήταν συνεπής και μπόρεσε να καθαρίσει αρκετούς κινδύνους με αποτελεσματικά μαρκαρίσματα και σωστό διάβασμα.

Ρότα 9

Παίζει non stop και παίζει πάντα σε υψηλό επίπεδο. Αυτο εκανε και σημερα. Εκανε ενα ολοκληρωμένο παιχνίδι τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά με πολλά ανεβάσματα και συνεργασίες. Ίσως του έλειψε η ακρίβεια στις σέντρες αποψε αλλά σε γενικές γραμμές τα έκανε όλα σωστά και σίγουρα ήταν απ’ αυτούς που ξεχώρισαν.

Γκρούγιτς 6

Δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του αγώνα. Ανασταλτικά ήταν ευάλωτος μη μπορώντας να ελέγξει τον χώρο ευθύνης του, ενώ και με την μπάλα στα πόδια ήταν πολύ μέτριος με αργές κινήσεις και λάθος επιλογές. Ορθά βγήκε στο ημίχρονο.

Μαρίν 8

Από τους πιο σταθερούς του άξονα. Έδωσε πολλά στην μεσαία γραμμή με τρεξίματα και μάχες και είχε ισορροπημένη εμφάνιση. Κορυφαία του στιγμή αναμφίβολα η εκτέλεση κόρνερ που έχει με την οποία σερβίρει το 2-1 στον Γιόβιτς.

Ζοάο Μάριο 7

Είχε καλές και κακές στιγμές απόψε. Ήταν κινητός, είχε διάθεση αλλά δεν είχε σωστές επιλογές με την μπάλα στα πόδια και οι καλές του συνεργασίες με τον Πενράις ήταν λίγες.

Λιούμπισιτς 9

Στο πρώτο 45λεπτο υστέρησε καθώς ήταν απρόσεκτος με την μπάλα στα πόδια. Παρ’ όλα αυτά ήταν πάντα συνεπής και έδινε τα πάντα στο γήπεδο. Στην επανάληψη ανέβηκε κατακόρυφα. Κινήθηκε περισσότερο στον άξονα, έγινε δημιουργικός, κουβάλησε την μπάλα και εν τελει, με πανέξυπνη κίνηση στα αντίπαλα καρέ μπόρεσε να πάρει το ριμπάουντ και να ισοφαρίσει σε 1-1.

Καλοσκάμης 6

Δεν του βγήκε το παιχνίδι. Όπως ο Γκρούγιτς, έτσι και ο Καλοσκάμης υστέρησε. Είχε διάθεση, είχε ενέργεια αλλά όχι και το καθαρό μυαλό με την μπάλα στα πόδια.

Γιόβιτς 9

Έκανε τη διαφορά και απόψε. Παρ’ ότι έχασε πέναλτι, παρ’ ότι του ακυρώθηκε γκολ, αυτός είχε τον χαρακτήρα, το μέταλλο, την ποιότητα και το καθαρό μυαλό, να πάρει τη σωστή θέση στα καρέ του ΟΦΗ και να εκτελέσει με μια τέλεια κεφαλιά διαμορφώνοντας το τελικό 2-1, βάζοντας φαρδιά πλατιά την υπογραφή του σε ακόμα μια νίκη!

Οι αλλαγές

Μάνταλος 9

Μπήκε και μεταμόρφωσε το παιχνίδι της ΑΕΚ από τον άξονα. Άπλωσε σωστά την ομάδα στο γήπεδο, έφερε ηρεμία στην κυκλοφορία και ανέβασε τα επίπεδα δημιουργίας και συνδυαστικού παιχνιδιού κάνοντας τη διαφορά.

Κοϊτά 9

Διαφορά έκανε και ο Κοϊτά σε ένα πολύ πολύ οριακό παιχνίδι. Ο Αφρικανός μπήκε και έφερε ταχύτητα, ένταση, έκρηξη και παιχνίδι ένας εναντίον ενός που το ήθελε η ΑΕΚ σε αυτό το σημείο. Από δίκη του ενέργεια εν τέλει έρχεται το 1-1, όταν ο Κοϊτά έπιασε ένα σουτ το οποίο απέκρουσε με αστάθεια ο Λίλο για να έρθει ο Λιούμπιτσιτς να σκοράρει.

Πήλιος 7

Έδωσε πράγματα και ο Πήλιος με την είσοδο του αφού έφερε σταθερότητα στην πλευρά και τρεξίματα. Επίσης έβγαλε τον απαραίτητο… τσαμπουκά που χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή το ματς κάτι που άρεσε στην εξέδρα.

Κουτέσα 7

Θετική η παρουσία του. Με την ταχύτητα του ταλαιπώρησε τον ΟΦΗ και με το κράτημα της μπάλας, έγινε σημαντικός στις λεπτομέρειες.

Ελίασον -

Αγωνίστηκε λίγο για να κριθεί

Ο προπονητής

Νίκολιτς 9

Τρέχει αήτηττο σερί 13 αγώνων με 10 σερί νίκες! Έχει την ΑΕΚ στην κορυφή της Super League, στους 8 του Κυπέλλου με τις καλύτερες πρυποθέσεις και στους 16 του Conference. Ο Νίκολιτς έχει κάνει απίστευτη δουλειά για να δημιουργήσει όλο αυτό το come back που περιγράφουμε και αναμφίβολα το πιστώνεται στο 100%. Όπως πιστώνεται μέρος και της αποψινής ανατροπής. Το πρώτο 45λεπτο δεν του βγήκε αλλά παρενέβη γρήγορα στο ματς, άλλαξε τους Γκρούγιτς-Καλοσκάμη που δεν τραβούσαν στην ανάπαυλα και με την είσοδο των Μάνταλου-Κοϊτά μεταμόρφωσε μεσοεπιθετικά την ομάδα του. Η οποία λίγες ημέρες μετά το έπος επί της Κραιόβα, ήρθε να πετύχει ακόμα μια μεγάλη ανατροπή. Μη χαμπαριάζοντας από κούραση και πίεση. Σπουδαίο αυτό που έχει πετύχει η ΑΕΚ υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.