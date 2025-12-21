Ο ΠΑΟΚ «εξαφάνισε» τον Παναθηναϊκό από την Τούμπα: Η... καθολική στατιστική απεικόνιση του ντέρμπι!

Με γκολ από δύο δικά του παιδιά, τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον Ανέστη Μύθου, ο ΠΑΟΚ επικράτησε άνετα του Παναθηναϊκού στην Τούμπα με 2-0, σε ένα παιχνίδι όπου ο Δικέφαλος έκανε ότι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο.
Όπως φαίνεται και από την στατιστική υπηρεσία, το ντέρμπι ολοκληρώθηκε με 2.04 έναντι 0.13 Xgoals, με μοιρασμένη κατοχή στο 52%-48%.
Η μεγάλη διαφορά, εκτός των αναμενόμενων τερμάτων, έχει να κάνει και με τις τελικές φάσεις, μεγάλες ή μη.
Ο ΠΑΟΚ είχε 16 έναντι 3 ευκαιριών του Παναθηναϊκού, με τις σπουδαίες στιγμές να είναι στο αδιανόητο 7-0, κάτι που δείχνει πως οι πράσινοι δεν είχαν σχεδόν καμία φάση για γκολ, πέραν αυτής του Μπακασέτα που τελείωσε απογοητευτικά τη φάση.
Μέχρι και στα κόρνερ, με το 7-3 υπέρ του Δικεφάλου, δείχνει πως η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν σαφώς πιο επιθετική, κάνοντας πάρτι απέναντι σε αυτή του Ράφα Μπενίτεθ και παίρνοντας ένα πέρα για πέρα δίκαιο τρίποντο σε ακόμη ένα φετινό ντέρμπι.