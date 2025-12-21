Ο ΠΑΟΚ «εξαφάνισε» τον Παναθηναϊκό από την Τούμπα: Η... καθολική στατιστική απεικόνιση του ντέρμπι!

Ο ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός απέναντι στον Παναθηναϊκό και απ' ότι φαίνεται από την στατιστική απεικόνιση το τελικό σκορ μάλλον τον αδικεί.

Με γκολ από δύο δικά του παιδιά, τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον Ανέστη Μύθου, ο ΠΑΟΚ επικράτησε άνετα του Παναθηναϊκού στην Τούμπα με 2-0, σε ένα παιχνίδι όπου ο Δικέφαλος έκανε ότι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο.

Όπως φαίνεται και από την στατιστική υπηρεσία, το ντέρμπι ολοκληρώθηκε με 2.04 έναντι 0.13 Xgoals, με μοιρασμένη κατοχή στο 52%-48%.

Η μεγάλη διαφορά, εκτός των αναμενόμενων τερμάτων, έχει να κάνει και με τις τελικές φάσεις, μεγάλες ή μη.

Ο ΠΑΟΚ είχε 16 έναντι 3 ευκαιριών του Παναθηναϊκού, με τις σπουδαίες στιγμές να είναι στο αδιανόητο 7-0, κάτι που δείχνει πως οι πράσινοι δεν είχαν σχεδόν καμία φάση για γκολ, πέραν αυτής του Μπακασέτα που τελείωσε απογοητευτικά τη φάση.

Μέχρι και στα κόρνερ, με το 7-3 υπέρ του Δικεφάλου, δείχνει πως η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν σαφώς πιο επιθετική, κάνοντας πάρτι απέναντι σε αυτή του Ράφα Μπενίτεθ και παίρνοντας ένα πέρα για πέρα δίκαιο τρίποντο σε ακόμη ένα φετινό ντέρμπι.